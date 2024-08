Ljudje, rojeni v teh znakih, so vedno videti odlično

Popolno oblečeni, urejeni do podrobnosti in obdani s samozavestjo – to so ljudje, ki pripadajo enemu od teh treh nebesnih znamenj.

Lev

Ko lev vstopi v prostor, se vsi pogledi obrnejo k njemu. Radi so v središču pozornosti in vedo, kako se predstaviti v najboljši luči. Njihova ljubezen do luksuza in lepih stvari se odraža v njihovem modnem slogu – vedno izberejo oblačila, ki so elegantna in prefinjena, pogosto tudi zelo draga.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojen občutek za estetiko in ravnotežje, kar je očitno tudi v njihovem slogu oblačenja. So prave mojstrice kombiniranja barv, vzorcev in tekstur, njihova oblačila so vedno videti popolno. Obožujejo modo in pogosto sledijo vsem najnovejšim trendom, a jih vedno prilagodijo svojemu edinstvenemu slogu.

Bik

Biki znajo udobje in stil kombinirati najboljše možno. Njihova ljubezen do prestiža in kakovosti se odraža v njihovih modnih izborih – vedno izbirajo oblačila in dodatke iz najboljših materialov. Biki obožujejo klasičen, brezčasen slog, ki ne gre nikoli iz mode. Izbirajo preproste kose, pri čemer pazijo na kakovost in vzdržljivost.