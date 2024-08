Nebesna znamenja, ki se jim ne smete zameriti

Škorpijon

Škorpijone opisujejo kot najintenzivnejši znak zodiaka, saj slovijo po svoji globoki čustvenosti in strasti. Ker so izjemno občutljivi na izdajo in krivice, so zelo maščevalni. Škorpijoni nikoli ne pozabijo, če se zgodi kaj krivičnega, in nato snujejo maščevanje, saj le tako spet občutijo ravnotežje.

Ker so tako čustveni, obenem pa želijo imeti stvari pod nadzorom, so izjemno občutljivi na izdajo. Ko jih kdo prizadene, škorpijoni ne občutijo le bolečine, ampak tudi močno potrebo, da bi vrnili z isto mero. Njihova maščevalnost izhaja iz tega, da nikakor nočejo dajati vtisa šibkosti. Škorpijoni verjamejo v moč karme, a ne čakajo, da bo za pravico poskrbelo vesolje, ampak stvari radi vzamejo v svoje roke.

Lev

Levi so znani po svojem ponosu in potrebi, da so vedno in povsod vidni. Ko jih kdo prizadene, se lahko odzovejo intenzivno in dramatično, saj želijo jasno pokazati, da se z njimi ni za igrati. Njihovo maščevanje je pogosto spektakularen prikaz moči in odločnosti, da bi ves svet vedel, da se z levom ne gre šaliti.

Ker v življenju potrebujejo neprestana priznanja in pohvale, so levi izjemno občutljivi na vse, kar bi lahko prizadelo njihov ego. Ko se počutijo ponižane ali izdane, želijo vsem pokazati svojo moč. Njihovo maščevanje se običajno realizira v obliki grandioznih gest, kot je denimo javno ponižanje osebe, ki jih je prizadela. Levi so prepričani, da maščevanje ni le maščevanje, ampak ponovno vzpostavljanje njihove prevlade.

Kozorog

Kozorogi slovijo kot resni, disciplinirani in osredotočeni na cilje. Le redki pa vedo, da so lahko tudi neizmerno maščevalni, ko se čutijo izdane ali ponižane. Za razliko od prej omenjenih znamenj pa so kozorogi pri snovanju maščevanja preračunljivi in potrpežljivi. Ne odzovejo se takoj, ampak čakajo na pravi trenutek, ko bo maščevanje najslajše.

Ker čutijo močno potrebo po zaščiti svoje integritete in slovesa, bodo kozorogi, če se počutijo izdane, zagotovo vrnili udarec. Ker pa obvladajo dolgoročno načrtovanje in strateško razmišljanje, bodo prej dobro premislili. Njihovo maščevanje je hladno in dobro premišljeno, ker želijo, da oseba, ki jih je prizadela, občuti posledice svojih dejanj.