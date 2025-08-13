Ameriški igralec že več let redno obiskuje hrvaško obalo, tokrat je morski oddih izkoristil tudi za ogled gledališke predstave svojih kolegov.

Igralec Woody Harrelson je tudi to poletje pripotoval na Hrvaško, opazili so ga na predstavi Ekvinocijo, ki so jo uprizorili na tradicionalnih Dubrovniških poletnih igrah.

Tja je prišel podpret zvezdi predstave, igralca Zrinko Cvitešić in Gorana Višnjića, s katerima je v preteklosti že sodeloval v Hollywoodu. Predstava Ekvinocijo je bila sicer že lani razglašena za najboljšo na tem tradicionalnem dubrovniškem festivalu, razprodana pa je bila tudi letos.

Harrelson že več let poleti obiskuje Hrvaško, lani se je mudil na Visu, kjer je bil častni gost tamkajšnjega filmskega festivala, leta 2022 pa je na jahti pri Dubrovniku dopustoval v družbi vrste zvezdniških kolegov.