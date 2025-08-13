Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
13. 8. 2025,
8.32

55 minut

Dubrovnik Woody Harrelson

Sreda, 13. 8. 2025, 8.32

55 minut

Woody Harrelson tudi letos v Dalmaciji

N. V.

Woody H, Dubrovnik | Woody Harrelson si je v Dubrovniku ogledal predstavo Ekvinocijo, na fotografiji je z direktorico Dubrovniških poletnih iger. | Foto Grgo Jelavic/PIXSELL

Woody Harrelson si je v Dubrovniku ogledal predstavo Ekvinocijo, na fotografiji je z direktorico Dubrovniških poletnih iger.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ameriški igralec že več let redno obiskuje hrvaško obalo, tokrat je morski oddih izkoristil tudi za ogled gledališke predstave svojih kolegov.

Igralec Woody Harrelson je tudi to poletje pripotoval na Hrvaško, opazili so ga na predstavi Ekvinocijo, ki so jo uprizorili na tradicionalnih Dubrovniških poletnih igrah.

Tja je prišel podpret zvezdi predstave, igralca Zrinko Cvitešić in Gorana Višnjića, s katerima je v preteklosti že sodeloval v Hollywoodu. Predstava Ekvinocijo je bila sicer že lani razglašena za najboljšo na tem tradicionalnem dubrovniškem festivalu, razprodana pa je bila tudi letos.

Harrelson že več let poleti obiskuje Hrvaško, lani se je mudil na Visu, kjer je bil častni gost tamkajšnjega filmskega festivala, leta 2022 pa je na jahti pri Dubrovniku dopustoval v družbi vrste zvezdniških kolegov.

