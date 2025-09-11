Šokantno početje starejšega moškega na plaži pri naših sosedih

V soboto so kopalci na eni izmed plaž pri Dubrovniku opazili starejšega moškega, ki se je v morju samozadovoljeval in pri tem opazoval ljudi, ki se kopajo.

Kopalci ene izmed dubrovniških plaž so bili v soboto šokirani nad vedenjem starejšega moškega, ki je vstopil v morje in se začel samozadovoljevati, pri tem pa je opazoval druge kopalce med kopanjem. Nekdo izmed kopalcev je poklical policijo, ki je začela iskanje in starejšega moškega kmalu našla.

Ni se zgodilo prvič

Policija je ugotovila, da gre za 65-letnega moškega iz Bosne in Hercegovine, ki je tujec z začasnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, je poročal Jutarnji list. Moškega so v sredo zjutraj aretirali, v nadaljnem postopku pa so ugotovili, da tega dejanja moški ni storil prvič.

Kot je poročal Jutarnji list, je moški v preteklih dveh tednih večkrat prišel na isto plažo na območju Babinega kuka in masturbiral, videlo pa ga je večje število ljudi.

Petnajstdnevno pridržanje za osumljenega

Osumljenca so z obtožnico zaradi storitve prekrška zoper javni red in mir pripeljali na sodišče v Dubrovniku, kjer so mu s sodno odločbo odredili 15-dnevno pridržanje, nakar so ga premestili v dubrovniški zapor, je še sporočila policija.