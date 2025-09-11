Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
11. 9. 2025,
15.55

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
masturbiranje kopanje plaža Dubrovnik Hrvaška

Četrtek, 11. 9. 2025, 15.55

41 minut

Šokantno početje starejšega moškega na plaži pri naših sosedih

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Babin kuk, Dubrovnik | Moškega so v zadnjih dveh tednih na isti plaži in pri neprimernem dejanju opazili večkrat. | Foto Shutterstock

Moškega so v zadnjih dveh tednih na isti plaži in pri neprimernem dejanju opazili večkrat.

Foto: Shutterstock

V soboto so kopalci na eni izmed plaž pri Dubrovniku opazili starejšega moškega, ki se je v morju samozadovoljeval in pri tem opazoval ljudi, ki se kopajo.

Kopalci ene izmed dubrovniških plaž so bili v soboto šokirani nad vedenjem starejšega moškega, ki je vstopil v morje in se začel samozadovoljevati, pri tem pa je opazoval druge kopalce med kopanjem. Nekdo izmed kopalcev je poklical policijo, ki je začela iskanje in starejšega moškega kmalu našla.

Ni se zgodilo prvič

Policija je ugotovila, da gre za 65-letnega moškega iz Bosne in Hercegovine, ki je tujec z začasnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, je poročal Jutarnji list. Moškega so v sredo zjutraj aretirali, v nadaljnem postopku pa so ugotovili, da tega dejanja moški ni storil prvič.

Kot je poročal Jutarnji list, je moški v preteklih dveh tednih večkrat prišel na isto plažo na območju Babinega kuka in masturbiral, videlo pa ga je večje število ljudi.

Petnajstdnevno pridržanje za osumljenega

Osumljenca so z obtožnico zaradi storitve prekrška zoper javni red in mir pripeljali na sodišče v Dubrovniku, kjer so mu s sodno odločbo odredili 15-dnevno pridržanje, nakar so ga premestili v dubrovniški zapor, je še sporočila policija.

Betina, Murter
Novice Nemec na Murtru povozil plavalko, ki je v kritičnem stanju
Hrvaška policija
Novice Pijan do smrti pretepel 56-letnika
Split, Dalmacija, Hrvaška
Novice Turisti so bili zgroženi, ko so videli, kaj plava v Jadranskem morju #video

masturbiranje kopanje plaža Dubrovnik Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.