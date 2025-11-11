Kot da ni nič. Dobili bagatelno kazen in uničujejo naprej.

V kraju Stanići pri Omišu v zalivu Velika Luka je oktobra rušitelj opustošil zaščiteno obalno območje. Posekal je borovce in uničil obalo dobesedno ob morski črti. Kazen, ki jo je dobil, je smešno nizka. Ni čudno, da dela zdaj nadaljuje, poroča hrvaški spletni časopis Jutarnji.

👇KAKVO PLJUVANJE PO DRŽAVI Kažnjeni s mizernih 1,3 tisuće eura i jutros opet bagerima uništavaju obalu kod Omiša!👇https://t.co/1kLb7rZBek pic.twitter.com/oU44ZnT2EA — Morski.hr (@Morski_hr) November 10, 2025

Potem ko je portal Morski.hr oktobra poročal, da so prejeli posnetek in serijo fotografij opustošenja v zalivu Vela Luka v bližini Omiša, so kraj prejšnji teden obiskali policisti in ustavili dela. Mesto Omiš je za Jutarnji potrdilo, da izvajalec za to, kar počne, nima nobenega dovoljenja in da so ga oglobili.

Rušitelja so sankcionirali z neverjetno nizkim zneskom, 1.320 evrov. Izdali so obvezni prekrškovni nalog za podjetja, katerega delovni stroj so našli na plaži, za preostale kršitve pa so vložili prijave pri pristojnih institucijah.

Na portalu se zdaj sprašujejo, ali je bila nizka kazen spodbuda, da je izvajalec v ponedeljek zjutraj spet nadaljeval.

Na portalu še čakajo odziv občine ter pomorske policije v zvezi z neusmiljenimi kršitvami cele vrste zakonskih določb izvajalca, ki je opustošil morsko dobro.

Portal Morski je na družbenem omrežju objavil primerjavo videza obale pred posegom in danes: