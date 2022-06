Včeraj okoli 23. ure so v središču Zagreba zagorele plinske inštalacije na križišču Frankopanske ulice in Ilice na lokaciji, kjer je bager nekaj ur pred tem popravil pretrgano vodovodno cev. JVP Zagreb je povedal, da je bager zadel plinsko cev, plinske inštalacije pa so se zažgale.

Na intervencijo je prišlo pet gasilskih motorjev in 16 gasilcev, ki so hladili stroj in okolico ter gasili plamene, visoke več kot 30 metrov. Zgorele so tudi tramvajske žice, ki so padle na tla, zato je bilo na mestu požara veliko iskrenja. Gasilci so s hlajenjem zaščitili fasade, je dodal zagrebški JVP. Voznika bagra, ki je bil poškodovan, so odpeljali v bolnišnico, poroča Index.hr.

Poškodovani štirje ljudje

V enem stanovanju naj bi se razbila okna, poškodovani so bili štirje ljudje. Na kraju nesreče sta bila tudi župan Tomislav Tomašović in njegov namestnik Luka Korlaet.

Še pred tem so okrog 20. ure na spletni strani Zagrebškega holdinga objavili, da je v Zagrebu počila cev za vodo, ki je povzročila, da je del stanovalcev središča mesta ostal brez vode. Za vodo so poskrbeli s cisternami, na istem mestu pa je zvečer izbruhnil požar.