Pijan do smrti pretepel 56-letnika

Opatijska policija je pridržala 36-letnega hrvaškega državljana zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, zaradi katere je prišlo do smrti.

Po trenutnih informacijah obstaja sum, da je 36-letnik pod vplivom alkohola v noči s 5. na 6. september v družinski hiši na širšem območju Opatije najprej verbalno, nato pa še fizično napadel 56-letnega hrvaškega državljana.

Med konfliktom ga je večkrat udaril po telesu, zaradi česar je moški umrl.

Reševalci so lahko le potrdili smrt

Policisti so na kraj dogodka prispeli v soboto, okoli 5.45, kjer so že bili reševalci nujne medicinske pomoči.

Ugotovili so, da 56-letnik ne kaže znakov življenja. Truplo pokojnika so prepeljali na Oddelek za sodno medicino in kriminalistiko Medicinske fakultete na Reki, da bi z obdukcijo ugotovili natančen vzrok smrti.

36-letnega osumljenca so aretirali in pridržali za preiskavo kaznivega dejanja. Zaradi utemeljenega suma povzročitve hude telesne poškodbe s smrtjo so ga prijavili pristojnemu državnemu tožilstvu in ga predali nadzorniku pripora. Preiskava kaznivega dejanja se nadaljuje z namenom ugotoviti vse okoliščine tega tragičnega dogodka.