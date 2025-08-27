Objestna voznica blokirala pot tramvaju in fizično obračunala z voznikom #video

V središču Zagreba se je v soboto zgodil incident, v katerem je 30-letna voznica prestižnega avtomobila najprej verbalno obračunala z voznikom tramvaja, nato pa se ga je lotila še s pestmi. Ta zaradi njenega napačnega parkiranja namreč ni mogel nadaljevati poti.

Voznica belega range roverja Dajana Radošljević je po poročanju hrvaških medijev preteklo soboto parkirala preblizu tirnic tramvajske linije na Kvatrićevem trgu v središču Zagreba. S tem je tramvaju onemogočila nadaljevanje poti.

Ko je voznik izstopil iz tramvaja, da bi jo opozoril na neustrezno parkiranje, ga je 30-letna Radošljević z vso silo odrinila, da je končal na tleh. Ko se je starejši voznik pobral, jo je brcnil, napadalna voznica pa se je nanj spravila še s pestmi.

Skočila je samo v lekarno

Radošljević, ki je lastnica lepotnega salona v Zagrebu, je v odzivu za Jutarnji list priznala napačno parkiranje. Pojasnila je, da je bila v časovni stiski, zato se je pred lekarno ustavila le za "minuto do dve", da bi kupila kapljice za oči. Povedala je, da se je ob prihodu iz lekarne za napačno parkiranje tudi opravičila. "To je bila moja napaka in zanjo prevzemam odgovornost," je dejala. Prepričana je, da je za fizični obračun kriv voznik in ne ona.

30-letnica ima na Instagramu več kot 16 tisoč sledilcev in pogosto objavlja fotografije druženja s hrvaškimi pomembneži. V preteklosti je bila omenjena tudi v bosansko-hercegovskih medijih. Med policijsko akcijo Roma leta 2023, ko je bilo zaradi preprodaje drog aretiranih več ljudi, naj bi bila povezana s skupino, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem kokaina.