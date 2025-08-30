Šokantne podrobnosti kriminalne združbe, ki je brutalno pretepla slovenskega najstnika

Hrvaški portal Istra24 je objavil interni policijski dokument o nasilni kriminalni združbi iz Istre, ki obvladuje več gostinskih in drugih lokalov, kjer naj bi se odvijala prostitucija in druga nezakonita dejanja. Člane te združbe policija preiskuje tudi zaradi napada pred nočnim klubom v Poreču, kjer naj bi brutalno pretepli 19-letnega fanta iz Vrhnike.

Po poročanju hrvaških medijev, je bil zaradi brutalnega napada na 19-letnika iz Slovenije pred klubom v Poreču priveden Denis Vojniković, mojster borilnih veščin in ustanovitelj hrvaške franšize The Punch it Gym Croatia v Pulju.

Poleg njega so bili osumljeni še štirje moški, ki jim očitajo kazniva dejanji hude telesne poškodbe in nasilniškega vedenja, preverjajo pa tudi, ali obstajajo še druga kazniva dejanja, s katerimi so povezani.

Portal Istra24 sedaj razkriva, da Vojniković vodi kriminalno družbo, ki ima očitno zaledje v srbskem kriminalnem podzemlju in že dalj časa ustrahuje prebivalce Pulja in drugih istrskih mest, kamor so razširili svoje lovke.

Iz "marice" so se delali norca iz policistov

To naj bi jim po informacijah portala uspelo tudi zaradi povezav v policiji in tožilstvu. V uredništvu so pridobili policijski dokument, v katerem eden od vodij policijske postaje Pulj opisuje, kako deluje domnevna kriminalna združba.

Dokument je nastal avgusta lani po neuspeli raciji v enem najbolj priljubljenih barov v Pulju. Med racijo so nekateri aretirani obdržali svoje mobilne telefone, nato pa so iz "marice" posameznim policistom pošiljali glasbena sporočila. Ena od pesmi je bila "Nazdravil bom svojim sovražnikom". Policijski načelnik, ki mu je pesem posvečena, pravi, da so takšne stvari normalne v Mehiki ali Srbiji.

"Takšno nasilje v Pulju ni bilo nikoli dovoljeno"

"Vsi dobro vemo, da gre za klasično kriminalno združbo približno 20 ljudi, ki je v zadnjih desetih letih prerasla v resno skupino," se začne pismo, ki ga je policijski uradnik poslal skoraj vsem vodilnim policistom istrske policije.

Nasilni varnostniki so v Poreču hudo pretepli tudi 19-letnega Slovenca. Foto: Posnetek zaslona Policijski uradnik je nadalje poudaril, da je že leta znano, da omenjena skupina, v kateri je tudi nekdanji policist L. B., izsiljuje puljske kavarne. Te kavarne in bari nato zaposlujejo nelicencirane varnostnike, ki ljudi "vsak dan" pretepajo. To je na lastni koži izkusil tudi 19-letnik iz Vrhnike.

Policist v dokumentu trdi, da so on in njegovi pomočniki večkrat "namigovali na omenjeno težavo, ki presega zmogljivosti policijske postaje Pula", a to ni pomagalo.

"Takšno nasilje v Pulju ni bilo nikoli dovoljeno in nikoli nismo imeli tako divje skupine," je avtor pisma zapisal svojim kolegom in opozoril, da je za omenjeno skupino ščitijo tako, da umikajo priče njihovih nasilnih dejanj in brišejo posnetke nasilnih dejanj z videokamer.

Končno izvedli racijo, a so bili vsi obveščeni o tem

Lokal Pietas Julia v Pulju, kjer so zgloglasni varnostniki dve leti pretepli osebo in ji povzročili hude poškodbe. Za to ni odgovarjal nihče. Foto: Google maps Pred dvema letoma naj bi varnostniki, za katere sumijo, da so člani omenjene kriminalne združbe, pred lokalom Pietas Julia v Pulju pretepli osebo in ji povzročili hude poškodbe, a se ni zgodilo nič konkretnega.

Kriminalne združba širi govorice, da je močnejša od policije in tožilstva ter da imajo svoje ljudi v vseh institucijah.

Realnost kaže, da imajo prav, piše portal Istra24 saj jim "po nekem čudežu" vedno uspe hitro priti hitro na prostost po aretaciji. Skupina je prerasla zmogljivosti policijske postaje v Pulju, ker je na začetku niso pravočasno ustavili, zaključuje policist v pismu.

V dokumentu so navedena imena znanih odvetnikov iz Pulja, ki so omenjeni skupini vedno na voljo.

Policijski vir trdi, da je bila racija v omenjenem puljskem lokalu predlagana večkrat, vendar tega ni podprlo vodstvo istrske policijske uprave. Ko je bila racija končno izvedena, se je izkazalo, da je bil omenjeni lokal o tem predhodno obveščen.

V zadnjem stavku pisma policist pravi, da se opisane skupine osebno ne boji, da pa se včasih počuti prepuščenega samemu sebi in da se bo bo proti skupini zaščitil sam, če bo to treba. Dodaja, da njegovo mnenje deli "velika večina zaposlenih v istrski policijski upravi".

Alen Klabot: O konkretnih dejavnostih ne moremo govoriti

Na očitke v dokumentu so v istrski policijski upravi odgovorili precej splošno. "V boju proti vsem oblikam kriminalitete policija spremlja varnostne pojave in ugotavlja storilce varnostnih groženj, zoper katere se v skladu z varnostno oceno izvajajo okrepljeni ukrepi. V primerih, ko je to zaradi teže kaznivega dejanja potrebno in ko gre za storilce varnostnih groženj, ki delujejo na območju več policijskih postaj, se v akcijo vključi več organizacijskih enot in uporabijo vsi razpoložljivi človeški in tehnični viri," so zapisali v pisarni načelnika Alena Klabote, kjer so poudarili, da zaradi tajnosti policijskih postopkov ne morejo govoriti o konkretnih dejavnostih.

Portal Istra24 zaključuje, da se zdi, da je policija šele zdaj usmerila svoje moči v spopad z omenjeno skupino, kar dokazuje tudi nedavni vdor v puljsko kavarno, v bližini katere se trenutno nahaja Vojnikovićev borilni klub, ki je trenutno zaprt.