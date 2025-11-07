Brezplačni sladoled za vse: banjice so želeli izprazniti do konca #video #foto

Ob koncu glavne turistične sezone se je priznana puljska slaščičarna odločila, da bo prebivalcem mesta in tudi mimoidočim zastonj razdelila preostanek sladoleda, ki je še ostal v banjicah.

Meščani in naključni mimoidoči so seveda idejo puljske slaščičarne Gelato Fratelli pozdravili z velikim odobravanjem, temu primerno dolga pa je bila pred njihovo izložbo tudi vrsta, v kateri so ljudje čakali na brezplačno slaščico. Vrste ljudi na kepico sladoleda čakajočih ljudi so se namreč po poročanju 24Sata raztezale vse do naslednje ulice.

"Rekli so, da ga bodo podarili, dokler ga bodo imeli, zato smo prišli takoj po kosilu. Ni boljšega načina za zaključek sezone," je smeje za 24Sata priznala Ivana, ki je na dve kepici čokolade in pistacije čakala 20 minut.

Foto: Pixsell/Saša Miljević

Akcija zastonj sladoleda je trajala, vse dokler ni bil prazen zadnji bar. Osebje je ob navalu ljudi komaj našlo čas, da je napolnilo vse kornete. "Lastniki zagotovo niso pričakovali takšnega odziva! Ljudje so prihajali s sprehodov, iz trgovin, iz službe ... In vsi so si želeli vsaj eno kepico," je povedal eden izmed mimoidočih.

Kot je še poročal 24Sata, so bile ob koncu dneva in s tem uradno tudi sezone banjice izpraznjene, po mestu, kjer je sredi novembra spet zadišalo po poletju, pa so se raztezali široki nasmehi.