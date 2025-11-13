Potem ko so številni, ki so si v zadnjih tednih prizadevali, da znamenito ladjo Laho (Last Hope oz. Zadnje upanje) rešijo in ohranijo, so jo danes zjutraj pospremili na njeno zadnjo plovbo. V popoldanskih urah je ladja prispela v puljsko pristanišče Uljanik, kjer čaka na uničenje.

Iz domačega pristanišča v Portorožu je ladja izplula v jutranjih urah. Tam se je po poročanju lokalnih medijev zbrala množica domačinov, ki so jo pospremili na njeno zadnjo pot. Prišli so tudi dijaki Srednje pomorske šole ter s seboj prinesli slovensko zastavo in bakle. Na uradnem profilu družbenega omrežja Facebook so objavili tudi posnetek, kako jo je na njeni zadnji plovbi pospremila jata delfinov.

"Čaka na usmrtitev"

Da je Laho okoli 14. ure priplula v puljsko pristanišče Uljanik, je na družbenih omrežjih sporočil upokojeni pomorščak Slavko Franca, eden tistih, ki si je v zadnjih tednih močno prizadeval, da bi ladjo ohranili. Njegova ideja je bila, da bi jo postavili na suho kot spomenik ali ohranili vsaj katerega izmed njenih delov.

"Last Hope, pravkar prispela v Uljanik, kjer čaka na usmrtitev," je Franca zapisal v objavi, s katero je naznanil, da bodo ladjo kmalu dokončno uničili.

"Legendi slovenskega pomorstva", kot so zapisali, so se poklonili tudi na slovenski policiji. "Vemo, da si danes odšel na svojo zadnjo plovbo. Tudi mi bi se ti radi zahvalili za sodelovanje in tvojo pomoč pri operativno taktičnih vajah policije," so zapisali na policiji in objavili posnetek, s katerega je razvidno, da je ladja pri pomoči policiji opravila odlično nalogo. "Naj ti bo mirno morje," so še dodali.

Znamenita ladja LAHO je bila zgrajena leta 1903 in je nekoč služila kot vojaška ladja. Preživela je obe svetovni vojni, nato pa je bila preurejena v plovilo za športni ribolov v Severnem morju. Leta 1992 jo je v Slovenijo pripeljal Viko Kveder, ki je verjel v njen potencial. Z ekipo jo je prenovil in preuredil v ladjo za prevoz potnikov, na njej pa so organizirali razna druženja, izlete, poroke in teambuildinge. Ker so se stroški vzdrževanja v zadnjih letih povečali, lokalna skupnost pa, kot so zapisali upravljalci, za njeno ohranitev ni imela posluha, so jo zdaj primorani uničiti.