Pred kratkim smo poročali , da bo ladja LAHO sklenila svojo pot, saj jo zaradi previsokih stroškov vzdrževanja čaka uničenje. Medtem je za trenutek posijal žarek upanja, da bi znamenito plovilo vendarle ohranili in bi nadaljevalo svojo pot, a so oskrbniki ladje zdaj sporočili, da se je "kupec, ki je obljubil njeno rešitev, žal premislil". Tako bo ladja LAHO še zadnjič odrinila iz svojega domačega pristana v Portorožu v četrtek ob 7. uri zjutraj in se podala proti Piranu.

"Ko smo že verjeli, da se bo zgodba ladje LAHO (Last Hope oz. Zadnje upanje, op. p.) nadaljevala, se je kupec, ki je obljubil njeno rešitev, žal premislil. Kljub našim prizadevanjem, številnim pogovorom, upanju in želji, da bi našla nov dom in novo življenje, je odločitev tokrat dokončna," so zapisali oskrbniki ladje LAHO.

Zadnjič bo po slovenskem morju zaplula v četrtek zgodaj zjutraj

Posadka je zapisala tudi, kdaj bo znamenita slovenska ladja še zadnjič zaplula po morju. "Še zadnjič bo odrinila iz svojega domačega pristana v Portorožu v četrtek, 13. novembra 2025, ob 7. uri zjutraj in se podala proti Piranu, kjer bo potrobila v slovo – ponosno, kot se spodobi za plovilo, ki v sebi nosi toliko spominov," so zapisali na strani na Facebooku plovila LAHO - Adriatic Safari.

Dodali so, da se bo s tem sklenilo njeno dolgo poglavje, ki pa ne bo odšlo v pozabo, "temveč v miren počitek in lep spomin, ki bo še dolgo živel med nami".

Posadka ladje LAHO je zaprosila, da "v teh dneh spoštujete zasebnost lastnika in posadke. Vaša misel, pogled proti obzorju ali tih pozdrav z obale bo dovolj. Hvala vsem, ki ste bili del te zgodbe in z nami delili trenutke, ki jih morje nikoli ne izbriše," so še zapisali v objavi.

Komentatorji in domačini razočarani

Pod objavo so se oglasili tudi številni komentatorji, med njimi so nekateri zapisali: "Z ladjo so povezani veliki stroški vzdrževanja, kapo dol lastniku, da je vztrajal toliko let," in "Kakšna žalost in sramota za obalne občine, da se niso uspeli zmeniti. Še vedno upam na en 'miracolo' (čudež, op. p.)," sta samo dve izmed mnenj uporabnikov Facebooka.