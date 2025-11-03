Hrvaški potapljači so pri Braču našli skoraj popolnoma ohranjeno nemško desantno ladjo iz druge svetovne vojne. Ladja je bila potopljena leta 1944 med zavezniškim bombardiranjem, na njej pa so po besedah potapljačev do danes ostali mitraljezi, čelade in osebni predmeti vojakov.

Ladjo sta našla profesionalna potapljača Damir Srzić in Bojan Runtić v morskem prelivu med celino in otokom Brač.

Na lokacijo sta se odpravila po pripovedovanju starih ribičev. "Vedelo se je, da je tam nekaj, a nihče ni vedel, kaj točno. Zdaj vemo, in zato sva želela to deliti z javnostjo," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v nedeljo povedal Srzić.

Ladjo so hrvaški potapljači našli v tretjem poskusu, na globini 60 metrov. Dolga je okoli 20 metrov in široka pet do šest metrov ter je skoraj povsem ohranjena. Na njej so med drugim mitraljezi, zaboji, čelade, rešilni jopiči, sidra, kompas, na trupu pa so vidne tudi luknje, po besedah potapljačev najverjetneje od bomb.

Potapljači bodo nadaljevali iskanje preostalih potopljenih ladij iz druge svetovne vojne. Ladja, ki so jo odkrili, je namreč ena od petih nemških ladij, ki so bile potopljene med bombardiranjem septembra 1944, ko so se Nemci umikali iz Dalmacije.