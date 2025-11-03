Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
11.48

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ladja Bol najdba

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 11.48

11 minut

V hrvaškem morju odkrili nemško ladjo iz druge svetovne vojne

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zlatni rat, otok Brač leta 2020 | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hrvaški potapljači so pri Braču našli skoraj popolnoma ohranjeno nemško desantno ladjo iz druge svetovne vojne. Ladja je bila potopljena leta 1944 med zavezniškim bombardiranjem, na njej pa so po besedah potapljačev do danes ostali mitraljezi, čelade in osebni predmeti vojakov.

Ladjo sta našla profesionalna potapljača Damir Srzić in Bojan Runtić v morskem prelivu med celino in otokom Brač.

Na lokacijo sta se odpravila po pripovedovanju starih ribičev. "Vedelo se je, da je tam nekaj, a nihče ni vedel, kaj točno. Zdaj vemo, in zato sva želela to deliti z javnostjo," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v nedeljo povedal Srzić.

Ladjo so hrvaški potapljači našli v tretjem poskusu, na globini 60 metrov. Dolga je okoli 20 metrov in široka pet do šest metrov ter je skoraj povsem ohranjena. Na njej so med drugim mitraljezi, zaboji, čelade, rešilni jopiči, sidra, kompas, na trupu pa so vidne tudi luknje, po besedah potapljačev najverjetneje od bomb.

Potapljači bodo nadaljevali iskanje preostalih potopljenih ladij iz druge svetovne vojne. Ladja, ki so jo odkrili, je namreč ena od petih nemških ladij, ki so bile potopljene med bombardiranjem septembra 1944, ko so se Nemci umikali iz Dalmacije.

ladja Bol najdba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.