Gori velika nizozemska tovorna ladja, posadki uspelo zapustiti krov #video

Jemenski Hutiji so sinoči prevzeli odgovornost za napad na nizozemsko ladjo za prevoz razsutega tovora Minervagracht, ki gori v Adenskem zalivu pred obalo Jemna.

Z Iranom povezana skupina Hutijev je od leta 2023 izvedla številne napade na ladje v Rdečem morju, pri čemer je ciljala na tiste, za katere meni, da so povezane z Izraelom. Napade utemeljuje s solidarnostjo s Palestinci zaradi izraelske vojne v Gazi.

Hutijevski vojaški tiskovni predstavnik je dejal, da je bil ponedeljkov napad izveden s križarsko raketo. V času napada je tovorna ladja Minervagracht plula ob obali Džibutija z 19 člani posadke in brez tovora, je sporočilo amsterdamsko podjetje Spliethoff.

Posadka je na varnem

"Minervagracht je bila v napadu znatno poškodovana," je sporočilo podjetje in dodalo, da je posadka na varnem ter da sodeluje z mednarodnimi strokovnjaki in oblastmi, da bi ladjo rešili.

Večino posadke, vključno z enim od poškodovanih mornarjev, ki je v stabilnem stanju, so prepeljali na grško-francosko fregato, je sporočila pomorska misija Evropske unije Aspides.

Prvi napad na komercialno ladjo od 1. septembra

Drugega člana posadke, ki je bil hudo poškodovan, so s helikopterjem prepeljali v Džibuti. Jemensko gibanje je sporočilo, da so napadli Minervagracht, ker je njen lastnik kršil "prepoved vstopa v pristanišča okupirane Palestine".

To je bil prvi napad Hutijev na komercialno ladjo od 1. septembra, ko so napadli izraelski tanker Scarlet Ray blizu savdskega pristanišča Yanbu ob Rdečem morju.

Julija so Hutiji v Rdečem morju napadli in potopili ladjo za prevoz razsutega tovora Magic Seas in tovorno ladjo Eternity C.