Po več mesecih znova napad na ladjo v Rdečem morju

Ladjo, ki pluje pod zastavo Liberije, je posadka po napadu zapustila. Po navedbah hutijevcev je plovilo kasneje potonilo. Posadko je rešila bližnja trgovska ladja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🚨 BREAKING: The Liberian‑flagged Greek-operated bulk carrier Magic Seas was struck in a multi-weapon attack, gunboats, missile drones & RPGs, off Yemen. #MaritimeSecurity #RedSea



👇 Image carousel with Al Jazeera, Baird Maritime, Margalla Tribune, MarineTraffic shots. pic.twitter.com/Sv5AnQaRBh