V nesreči turistične ladje v Vietnamu 34 mrtvih

"19. julija popoldne se je prevrnila turistična ladja Wonder Sea, na kateri je bilo 53 ljudi," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše na spletni strani VNExpress. Mejni policisti in mornarica so doslej rešili enajst ljudi in našli 34 trupel. Med potniki je sicer bilo več kot 20 otrok.

By 8:45pm July 19, authorities had recovered 27 bodies, including 8 children, and rescued 11 people, as a large-scale search and rescue operation is underway in Hạ Long Bay after a tourist boat capsized due to a sudden storm (not related to the incoming Typhoon Wipha). pic.twitter.com/HVADKNGUbz