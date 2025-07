Zapeljal v množico in ranil najmanj 20 ljudi

Incident se je zgodil ob 2. uri po lokalnem oziroma ob 11. uri po srednjeevropskem času v Santa Monici. Fotografije s kraja dogodka prikazujejo siv avtomobil na pločniku, po tleh so raztresene razbitine, prisotnih pa je več policistov.

Vehicle collision in East Hollywood injures over 20 people, with 4-5 in critical condition, on Santa Monica Blvd. LAFD is responding with significant resources. pic.twitter.com/fXYqiYOnBu

Video from the scene where a vehicle ploughed into a crowd in East #Hollywood, #LosAngeles.



At least 20 people injured, according to the LA Fire Department.#California pic.twitter.com/hqSdNbGHHN