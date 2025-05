Nov primer: z avtomobilom zapeljal v množico ljudi

Po navedbah policije v Münchnu je voznik športnega terenca okoli poldneva zapeljal s ceste in trčil v postajališče tramvaja. Trije ljudje so bili pri tem huje poškodovani, štirje pa lažje. Vse poškodovane so odpeljali v bolnišnico.

Po navedbah prič je voznik na postajališče zapeljal z veliko hitrostjo, poroča portal bavarske radiotelevizije BR24.

Policija domneva, da je šlo za nesrečo. "Glede na dosedanje ugotovitve ni znano nobeno drugo ozadje," je povedala tiskovna predstavnica policije.