Nov napad: z avtomobilom se je zaletel v skupino ljudi, ena oseba je umrla

Območje je blokirano, na kraju so policisti in reševalci, občane pa pozivajo, naj se izognejo središču mesta. Vse ceste, ki vodijo iz mesta, nadzorujejo oboroženi policisti, nad mestom pa kroži helikopter. Za zdaj še ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali za namerni napad.

Na kraju so policisti in reševalci. Foto: Reuters Po poročanju nemškega portala Bild so voznika avtomobila aretirali, a obstaja možnost, da ni bil edini storilec. V teku je iskalna akcija, pri čemer si pomagajo tudi s helikopterjem.

Poteka velika iskalna akcija. Foto: Reuters Posnetki s prizorišča so začeli krožiti po družbenem omrežju X.

BREAKING:



Potential terror attack in Mannheim,

Germany.



A man drove a car into a large group of pedestrians.



The last terror attack in Mannheim took place in May last year when an Islamist Afghan asylum seeker stabbed 6 people, killing a police officer with a stab to the neck. pic.twitter.com/KcTJDlL7QW