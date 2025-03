Preplah v Nemčiji: na lovu za ruskimi agenti, ki naj bi izvajali sabotaže

Nemški varnostni organi so na meji s Češko odkrili teroristično skupino ruske vojaške obveščevalne službe, ki je prišla v Nemčijo z dostavnim vozilom makedonskih registracij. Njihov cilj naj bi bil izvajanje napadov na civilne in vojaške objekte. Toda ruskim agentom se je uspelo v Nemčiji izmuzniti nemškim varnostnim organom. Za seboj za zdaj niso pustili nobene sledi.

Pred dvema tednoma, 16. februarja, je na mejni prehod med Češko in nemško zvezno deželo Saško prišlo sivo dostavno vozilo Mercedes, ki je imelo makedonske registrske tablice. V vozilu so bili štirje moški in ena ženska. Pri sebi niso imeli veliko prtljage, piše nemški časnik Bild.

Mejni policisti odkrijejo sumljivi telefon

Nemški varnostni organi so bili že vnaprej pripravljeni na njihovi prihod, saj so dobili namige makedonske in češke obveščevalne službe. Šlo naj bi za teroristično skupino ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki je na poti v Nemčijo.

Pregled vozila sprva ni odkril nič posebnega, dokler niso v vozili našli sumljivega mobilnega telefona in na skrivaj odčitali njegovo vsebino. Takoj po tem odkritju sta osumljence začela spremljati protiobveščevalna služba (MAD) in zvezni urad za varstvo ustave (BfV).

Med moškimi v vozilu tudi izurjeni ruski saboter

Dostavnemu vozilu je sledilo več civilnih vozil, pri čemer so se zasledovalci trudili, da ne bi bili sumljivi za ruske agente. Po kratkem času je bilo jasno, da je eden od moških izurjen saboter GRU, piše Bild.

Sedež ruske vojaške obveščevalne službe GRU v Moskvi. Foto: Guliverimage

30-letnik, nekdanji elitni diplomant šole GRU za ruske posebne enote, je bil usposobljen za različne tehnike sabotaže, kot so bombni napadi, elektronski napadi in uporaba strupov.

Nemci izgubijo sled za vozilom in ljudmi v njem

Skupina ruskih agentov se je nato ustavila v Leipzigu. Tam je ženska izstopila z majhnim kovčkom in hitro izginila v montažnem objektu blizu centra mesta. Nihče ji ni sledil. Dostavno vozilo je nadaljevalo poti proti Hannovru. V eni od predmestnih sosesk sta iz dostavnega vozila izstopila dva moška. Tudi ta dva moška sta poniknila pred nemškimi obveščevalci.

Dostavno vozilo, v katerem sta bila še dva osumljenca, je zdaj nadaljevalo pot po podeželju. Na koncu so zasledovalci izgubili sled za vozilom in obema osumljencema.

Nemci še vedno iščejo domnevne ruske agente

Nemške obveščevalne službe jih še vedno iščejo. Dejstvo je namreč, da GRU izvaja na tajne operacije za napad na ključne objekte med geopolitičnimi napetostmi. Nemška notranja ministrica Nancy Faeser glede na razmere ne izključuje, da je tudi ta incident del širšega načrta za spodkopavanje nemške vojaške podpore Ukrajini.