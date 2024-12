Skrivnost Putinovega tajnega ladjevja: "Nadzorujejo vse Natove ladje"

Stvari bi se lahko kmalu zaostrile za rusko ladjevje v senci v Baltskem morju. Nato in severnoevropske države želijo skoraj 380 tisoč kvadratnih kilometrov veliko morje veliko močneje zaščititi – in ga bolje nadzorovati z vojaškimi ladjami, piše nemški medij Tagesspiegel.

Sabotaže v Baltskem morju

Ozadje je nedavni incident domnevne sabotaže na podvodnem kablu Estlink 2 med Finsko in Estonijo. Na božični dan je prišlo do poškodbe več kot 170 kilometrov dolgega daljnovoda med državama Nata. Kmalu zatem so oblasti v finskih teritorialnih vodah zadržale sumljiv naftni tanker Eagle S.

Njegovo sidro naj bi bilo odgovorno za škodo na omenjenem daljnovodu. Hkrati obstaja sum, da je Eagle S morda uničil več drugih podvodnih linij v Baltskem morju: tudi v sredo je več komunikacijskih podjetij poročalo o prekinitvah v svojih linijah, vključno z Eliso iz Finske in Citic s sedežem na Kitajskem.

Kitajske ladje kot del Putinovega ladjevja v senci?

Že sredi novembra letos je bil poškodovan komaj popravljeni kabel C-Lion, ki povezuje Helsinke in Rostocki. Kabel naj bi poškodovala kitajska tovorna ladje Yi Peng 3. Tudi ta tovorna ladja naj bi bila del Putinove flote v senci. Po poškodovanju kabla naj bi bila več tednov zasidrana v Kattegatu med Švedsko in Dansko. Skupno je bilo samo na božični dan poškodovanih pet podvodnih kablov.

Ali Rusom v Baltskem morju pri sabotažah pomagajo tudi Kitajci? Na fotografiji kitajska ladja Ji Peng 3. Fotografija je bila posneta, ko je ladja plula v bližini danske obale. Foto: Reuters

Skoraj 20 let stara ladja Eagle S pluje pod zastavo Cookovih otokov. Šef Kremlja Vladimir Putin še posebej rad uporablja domnevno nevtralne tretje države za svoje hibridne operacije v Baltskem morju. S tem je tudi svoje ladjevje v senci razširil na stotine tovornih ladij.

Vohunsko ladjevje?

S tako pogosto dotrajanimi tankerji se ruski predsednik že leta trudi zaobiti sankcije proti svoji državi in ​​še naprej po svetovnih oceanih tovori ruske izvozne uspešnice, kot so gnojila in gorivo.

Obstaja tudi sum, da Moskva uporablja svoje prikrite trgovske ladje ne le za sabotaže, temveč tudi za vohunske dejavnosti. Z vstopom Finske in Švedske v Nato je Baltsko morje postalo Natovo morje – Putin je obkrožen z zavezniki iz zahodnega vojaškega zavezništva.

Zdi se, da želi to izkoristiti v svojo korist: glede na raziskavo britanske mornariške revije Lloyd's List, je bil Eagle S polno naložen z vohunsko opremo.

Nenavadna trgovska ladja

Vir, ki pozna tanker, je za časnik povedal, da je bila visokotehnološka oprema na krovu nenavadna za trgovsko ladjo in je prekomerno porabljala energijo iz ladijskega generatorja. Zato je prihajalo do ponovnih izpadov elektrike.

Eagle S je, potem ko so se nanj vkrcale elitne enote finske mejne straže, pod nadzorom Finske. Na fotografiji, ki je bila posneta v soboto: Eagle S v spremstvu vlačilca pluje proti pristanišču Kilpilahti blizu mesta Porvoo v Finskem zalivu. Foto: Guliverimage

Po navedbah anonimnega vira so prisluškovalne in snemalne naprave prinesli na tanker v ogromnih prenosnih kovčkih. Posnetke prisluškovanj naj bi potem v ruskih pristaniščih poslali na kopno. Na ladji so našli tudi prenosne računalnike z ruskimi in turškimi tipkovnicami. "Spremljali so vse Natove ladje in letala," je nadaljeval vir Lloyd's List.

Ali Turčija pomaga Rusiji?

Ali država članica Nata Turčija pomaga Rusiji vohuniti za lastnimi partnerji v Natu? Na vprašanje Tagesspiegla finska mejna straža v okviru preiskave ni želela potrditi tovrstnih odkritij. Policija v Helsinkih vprašanj še ni komentirala.

Eagle S je še vedno pod finskim nadzorom in preiskava še poteka. Znano je, da je ladja 23. decembra zapustila rusko baltsko pristanišče Ust-Luga, natovorjena s 35 tisoč tonami bencina. Na božični dan je naftni tanker prečkal Finski zaliv – in menda spustil sidro ter ga vlekel po dnu.

Kaj bodo odkrili finski preiskovalci?

Prejšnji četrtek je bila ladja Eagle S zadržana v finskih teritorialnih vodah. Zračni prostor nad ladjo so zaprli in na tanker so se vkrcale do zob oborožene elitne enote finske mejne straže. Policija že nekaj dni zaslišuje 20-člansko posadko.

Posadko tankerja Eagle S zdaj zaslišuje finska policija. Na fotografiji, ki je bila posneta v soboto: novinarji čakajo na tanker Eagle S, da pripluje v pristanišče Kilpilahti. Foto: Guliverimage

Po policijskih poročilih se bo preiskava nadaljevala tudi na krovu Eagle S. V nedeljo zvečer so preiskovalci sporočili, da so na morskem dnu našli kilometer dolgo sled vlečenja. To vzbuja sum, da je Eagle S s sidrom namerno želel poškodovati kabel, piše Tagesspiegel.

Finski predsednik Alexander Stubb, ki je v veliki meri odgovoren za zunanjo politiko v državi, na petkovi novinarski konferenci ni želel vsaj uradno izpostaviti Rusije kot krivca. Še vedno je prezgodaj, da bi zagotovo rekli, ali je šlo pri nedavnem incidentu v Baltskem morju za rusko hibridno vojno. Toda v angleščini je rekel tudi: "Vemo, kdo je to storil."