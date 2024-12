Finske oblasti so v četrtek začele preiskavo tankerja, ki je izplul iz ruskega pristanišča, za katerega domnevajo, da bi lahko bil povezan s sredino prekinitvijo delovanja podmorskega električnega kabla med Finsko in Estonijo. Tako v Helsinkih kot v Talinu so opozorili na možnost sabotaže. Na incident so se odzvali tudi v EU in Natu.