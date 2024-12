Sabotažam ni videti konca: znova poškodovali kabel

Potem ko sta bila prejšnji mesec v Baltskem morju poškodovana dva podmorska telekomunikacijska kabla, je bil ponoči po poročanju švedskih medijev na finskem ozemlju poškodovan še en tovrsten kabel med Finsko in Švedsko. Oblasti v obeh državah naj bi sumile, da gre za sabotažo.

Švedski urad za telekomunikacije je za časnik Dagens Nyheter potrdil, da so na kablu na finskem ozemlju odkrili dve poškodovani točki. Finska ministrica za promet in komunikacije Lulu Ranne je na omrežju X sporočila, da zadevo preiskujejo in jo obravnavajo skrajno resno.

Švedska radijska postaja Sveriges Radio je medtem ob sklicevanju na uradne vire poročala, da finski organi izhajajo iz predpostavke, da je bila škoda povzročena namerno. Da obstaja sum sabotaže, je zatrdil tudi švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je že tretji tovrstni incident na severu Evrope

To je že tretji tovrstni incident na severu Evrope, potem ko sta bila novembra v Baltskem morju poškodovana dva telekomunikacijska kabla. Eden je povezoval Finsko in Nemčijo, drugi pa Švedsko in Litvo.

V središču preiskave se je znašla kitajska ladja Yi Peng 3, ki je v času incidenta plula na območju. V Pekingu vpletenost zanikajo, kabla pa so medtem že popravili.