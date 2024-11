Poškodovana kabla v Baltskem morju popravljena

Podmorska telekomunikacijska kabla v Baltskem morju, ki sta bila sredi novembra poškodovana, sta popravljena, sta danes sporočila finski in švedski operater. Peking je medtem izrazil pripravljenost sodelovati pri preiskavi incidenta, saj so preiskovalci osredotočeni na kitajsko ladjo, ki je plula v bližini kablov v času, ko sta bila poškodovana.

Kabel C-Lion1, ki povezuje Finsko in Nemčijo, deluje in je v celoti obnovljen, je sporočil finski operater Cinia in dodal, da je bila okvara popravljena hitreje, kot je bilo pričakovano. Tudi kabel Arelion, ki povezuje Švedsko in Litvo, je popravljen in deluje normalno, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik švedskega operaterja Arelion.

Kabla sta bila poškodovana 17. in 18. novembra v švedskih teritorialnih vodah v Baltskem morju. Finska, Nemčija in Švedska so kmalu po incidentu sprožile preiskavo in skušajo ugotoviti, ali gre za sabotažo. Preiskovalce še posebej zanima kitajska tovorna ladja Yi Peng 3, ki je plula v bližini kablov v času, ko sta bila oba poškodovana.

Kitajska ladja zasidrana

Švedska je pred dnevi omenjeno ladjo pozvala, naj se vrne v njene vode, češ da bi to pomagalo pri razjasnitvi incidenta. Ta je trenutno zasidrana v mednarodnih vodah med Švedsko in Dansko.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je danes sporočila, da je Peking pripravljen sodelovati pri preiskavi incidenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kabla sta bila poškodovana 17. in 18. novembra v švedskih teritorialnih vodah v Baltskem morju. Finska, Nemčija in Švedska so kmalu po incidentu sprožile preiskavo in skušajo ugotoviti, ali gre za sabotažo. Foto: Reuters