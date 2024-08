Kitajci priznali odgovornost za nesrečo v Baltskem morju

Odgovornost za oktobrsko poškodbo plinovoda med Finsko in Estonijo, ki so jo v prvih dneh po nesreči nekateri mediji povezovali z Rusijo, je dokončno priznala Kitajska, potem ko so finski preiskovalci že ugotovili, da je cev poškodovalo sidro ene njenih ladij.

Dokončno je razvozlana skrivnost nenadnega puščanja plinovoda Balticconnector med Finsko in Estonijo, ki se je zgodil v začetku oktobra lani. Čeprav so sprva špekulirali predvsem o tem, da za poškodbo plinovoda in telekomunikacijskega kabla stoji Rusija, je zdaj po poročanju South China Morning Post odgovornost za poškodbe prevzela Kitajska.

Beijing has admitted that a Chinese-owned ship damaged a critical Baltic Sea gas pipeline running between Estonia and Finland last October, but says it was an accident.https://t.co/yNtraSgGz4 — Finbarr Bermingham (@fbermingham) August 12, 2024

Plinovod, s katerim upravlja družba Gasgrid, je po poročanju tega medija poškodovala kontejnerska ladja NewNew Polar Bear v lasti družbe NewNew Shipping Line, ki je plula pod hongkonško zastavo. V začetku oktobra lani naj bi se znašla sredi močnejšega neurja, plinovod in telekomunikacijski kabel pa sta se poškodovala med premikanjem sidra po morskem dnu.

Že finski preiskovalci našli sidro

Da je plinovod najverjetneje poškodovalo ladijsko sidro, je konec oktobra lani sporočil tudi predstavnik oddelka za kriminalistične preiskave Risto Lohi, ki je povedal, da so na morskem dnu našli od 1,5 do štiri metre široko sled, ki je vodila do mesta poškodbe plinovoda.

Nekaj metrov strank so našli šest ton težko sidro, ki je verjetno pustilo sled in poškodovalo plinovod ter se posledično odtrgalo od ladje. Že takrat so za poškodbo sumili kitajsko tovorno ladjo NewNew Polar Bear, ki je v času nesreče plula blizu mesta poškodovanega plinovoda.

Stika s kapitanom jim takrat uspelo vzpostaviti, prav tako ladje niso mogli pregledati, saj ni bila v finskih vodah. So pa prejeli poročilo, da ladja nima enega sidra in da pluje v ruskih vodah.