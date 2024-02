Ta zahodna država bo prvi cilj ruskega napada

Po izbruhu vojne v Ukrajini je postala Norveška ključna dobaviteljica plina za Evropo. Prav zato bo po oceni norveških obveščevalnih služb v primeru še večje zaostritve odnosov med Zahodom in Rusijo lahko norveška plinska infrastruktura postala cilj ruskih napadov.

Norveška je zaradi načrta EU, da zmanjša svojo energetsko odvisnost od Rusije (ta je pred vojno pokrivala okoli 40 odstotkov evropskih potreb po plinu), postala ključna in največja dobaviteljica plina evropskim državam. S tem, ko je ta skandinavska država postala ključna dobaviteljica plina, pa se je povečala večja ogroženost plinske infrastrukture.

Plinovodi so izpostavljeni napadom

Kot piše v oceni ogroženosti Norveške za leto 2024, so norveška plinska polja in terminali neposredno povezani z državami sprejemnicami v Evropi prek obsežnega omrežja plinovodov. Pomemben delež plina, porabljenega v Nemčiji, Veliki Britaniji, Belgiji in Franciji, prihaja iz Norveške.

Plinska infrastruktura je lahko zato izpostavljena napadom, fizičnim sabotažam in uničujočim kibernetskim napadom. Škoda na norveški naftni infrastrukturi bi škodovala tako Norveški kot državam sprejemnicam v Evropi. Te napade – fizične ali digitalne – bi lahko Rusija izvedla brez vnaprejšnje vojne napovedi.

Rusija že leta zbira podatke o norveški energetski infrastrukturi

Kot ugotavljajo norveške obveščevalne službe, Rusija že leta načrtno zbira podatke o norveški naftni in plinski infrastrukturi. To zbiranje podatkov še vedno poteka, tako fizično kot digitalno. Podatke zbirajo tudi s pomočjo ruskih civilnih ladij, ki zakonito plujejo v bližini norveških energetskih in vojaških objektov. Pridobljeno znanje bi lahko postalo pomembno v konfliktni situaciji.

Norveška je članica Nata, ki meji z Rusijo na kopnem in morju. V bližini Norveške je rusko vojaško pristanišče Severomorsk, kjer ima svoje oporišče rusko severno ladjevje. Na fotografiji: ruska križarka Peter Veliki, ki je glavna ladja severnega ladjevje, v Severomorsku. Foto: Guliverimage

Enako velja za evropsko podvodno infrastrukturo, od katere je na primer odvisen evropski internetni promet. Rusija je v preteklosti dokazala svojo voljo in sposobnost, da poškoduje kritično infrastrukturo v konfliktnih situacijah. Še pred obsežno invazijo na Ukrajino je Rusija prek kibernetskih operacij napadla ukrajinske telekomunikacijske in industrijske nadzorne sisteme, piše v norveški oceni o ogroženosti države.

Rusko severno ladjevje

Največja grožnja norveški varnosti ostaja rusko severno ladjevje, ki je nameščeno v vojaškem mestu Severomorsk na polotoku Kola. Ker so bile kopenske sile s polotoka Kola prerazporejene v Ukrajini, se je ruska kopenska moč na Koli zmanjšala.

S slabitvijo ruske konvencionalne kopenske moči, pa postajajo vse pomembnejše njene strateške oziroma jedrske sile, pri čemer ima veliko jedrskega orožja tudi severno ladjevje, še piše v norveški oceni ogroženosti za leto 2024.