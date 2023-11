Severni tok: je uničenje izvedel ukrajinski specialec?

Ameriški Washington Post in nemški Der Spiegel sta v soboto usklajeno objavila, da je ukrajinski vojaški častnik usklajeval lanskoletni napad na plinovod Severni tok, pri čemer medija navajata anonimne vire v Ukrajini in Evropi.

V eksplozijah so bile poškodovane tri od štirih cevi, ki so prenašale ruski plin v Evropo. ZDA in zveza Nato so eksplozije označili kot sabotažo, Moskva pa kot mednarodni terorizem.

Washington Post je poročal, da je nekdanji obveščevalec in član posebnih enot ukrajinske vojske Roman Červinski vodil šestčlansko ekipo, ki je izvedla napad, vendar pri načrtovanju ni sodeloval. Červinski je vpletenost zanikal.

Ukrajinska vojska je poročanje medijev zavrnila, Washington Post pa dodaja, da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ni bil seznanjen z operacijo.

Nemčija, Danska in Švedska so sprožile preiskave eksplozij. Červinski je trenutno v priporu zaradi prekoračitve pooblastil po tem, ko je leta 2022 poskušal prepričati ruskega pilota, naj prestopi na ukrajinsko stran. To naj bi posledično vodilo v ruski napad na eno od ukrajinskih letalskih oporišč.

Červinski, ki je odkrit kritik Zelenskega, obtožbe zanika in jih označuje za politično motivirane.