Prizor, ki je razburil Rusijo: takoj so sprožili lov na dekleti #video

Daša in Karina v videoposnetku v družbi prijatelja plešeta ob pesmi Crimson Dawn ruskega glasbenika Endshpila. Čeprav za njima divja požar, ki ga je povzročil napad ukrajinskih brezpilotnih letal na skladišče nafte v neposredni bližini mednarodnega letišča v Sočiju, in se v zrak vijejo stebri gostega dima, sta dekleti v videoposnetku videti zelo dobre volje. V posnetku se pojavi tudi njun domnevni prijatelj.

Overnight, Ukraine continued its new summer drone strike campaign, successfully hitting a Russian fuel depot at Sochi International airport. Seen here, a Ukrainian AN-196 Liutyi flies into an actively burning Rosneft tank farm. pic.twitter.com/5g8SwmyYYt

Ruske oblasti so po objavi videoposnetka, ki sta ga dekleti delili na družbenem omrežju TikTok, po navedbah tamkajšnjih medijev sprožile preiskavo.

Po navedbah nekaterih medijev naj bi preiskavo zoper trojico uvedli zaradi domnevnega poveličevanja ukrajinskih napadov na rusko ozemlje in razkrivanja povzročene škode.

To je kasneje sicer vsaj delno uradno ovrglo pojasnilo policije v Sočiju - najmanj enemu od deklet namreč očitajo prekršek neupoštevanja "pravil ravnanja v izrednih razmerah ali v nevarnosti, da bi prišlo do njih". Za to je zagrožena denarna kazen v višini do 30 tisoč rubljev, kar je okrog 324 evrov.

V nedeljo zvečer je po družbenih omrežjih nato zaokrožila fotografija Vladimirovne in Evgenijeve ter mlajšega moškega, ki se je prav tako pojavil v videoposnetku, na policijski postaji v Sočiju. Po navedbah več virov jih je policija aretirala, več pa še ni znano.

Trojica na policijski postaji Foto: Telegram/exilenova_plus

Več vplivnih ruskih vojaških blogerjev, ki podpirajo rusko okupacijo Ukrajine, je na kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram vplivnici pozvalo, naj se opravičita za objavo videoposnetka.

Policija v Sočiju je nato tudi objavila videoposnetek, v katerem se za dejanje najprej opraviči eno od deklet, nato pa še trojica:

The girl is being charged under the article “Failure to comply with rules of conduct in an emergency or the threat of its occurrence,” which carries a fine of up to 30,000 rubles.



The police published a video showing the young people at the station, where they apologize for… pic.twitter.com/wC8iqQ6J2M