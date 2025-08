V službi vlade za obnovo po poplavah in plazovih so za današnji časnik Večer pojasnili, da so si vodarji, statiki in gradbeniki večkrat ogledali objekt. Direkcija za vode v strokovnem mnenju ni predlagala odstranitve objekta, saj bo ob izvedbi predvidenih in načrtovanih ukrepov izboljšana njegova poplavna varnost. Na podlagi tega mnenja so objekt umaknili s seznama za nujne odstranitve, so navedli.

Družino je strah novih poplav

"Družini je bila ponujena možnost sofinanciranja obnove v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, kar je sistemski ukrep, ki ga zakon omogoča za tovrstne primere. Ta možnost vključuje sanacijo obstoječega objekta, da se vrne v funkcionalno stanje, kot je bilo pred poplavami," so opisali za Večer. Želje po odkupu družini tako zaradi zakonodaje ne morejo izpolniti, so še poudarili. Po elaboratu bi za obnovo potrebovali 44 tisoč evrov, država pa jim lahko vrne sredstva v višini 40 odstotkov, so za Večer pojasnili v družini.

Kot je v petek za STA povedal nazarski župan Matej Pečovnik, je projekt obnove hiše sicer pripravljen, vendar je družino strah novih poplav. Družina je nad ravnanjem države, ki je najprej predvidela selitev, nato pa odločitev spremenila in jim ponudila sofinanciranje obnove poplavljene hiše, razočarana, je dejal Pečovnik.

Novo hišo že imajo ogledano

Država je družini do 1. junija letos v celoti plačevala najemnino za nastanitev v Šmartnu ob Dreti, zdaj pa so najemniki na Rečici ob Savinji. Ko je država prenehala plačevati najemnine za poplavljence, je nazarska občina družini pomagala z mesečno subvencijo za plačilo najemnine v višini 350 evrov, od centra za socialno delo pa so upravičeni do 250 evrov mesečno za stroške. Kot sta starša štirih otrok povedala za Večer, imajo že ogledano hišo na varni lokaciji v občini Nazarje, kjer želijo ostati, a za nakup potrebujejo sredstva.

Družina si želi nov, varen dom, zato so stekle dobrodelne aktivnosti. Donacijo za družino je mogoče prispevati s SMS-sporočilom SOLIDAREN5 ali SOLIDAREN10 na 1919 ali nakazilom na transakcijski račun Karitasa Celje SI56 0400 1004 6530 307 z obveznim pripisom sklica SI00 29224-23 in namena Pomoč družini Irmančnik, v akcijo pa se je s pozivom k dobrodelnosti vključil tudi humanitarec Gregor Bezenšek.