Andreja Leški in Kaja Kajzer: na poti do zmage ima vsaka svojega sopotnika

Slovenski judo kraljici, olimpijska prvakinja Andreja Leški in dvakratna evropska podprvakinja Kaja Kajzer, sta na poti do uspehov premagali številne izzive. "V judu moraš vedno premagati nekoga, ki ti hkrati ves čas preprečuje, da bi naredil to, kar si želiš – to je sila proti sili. Moraš ostati zbran in hkrati pripravljen, da jih vsak trenutek lahko 'fašeš'," Andreja Leški na kratko ujame bistvo svojega športa. Kaja Kajzer doda: "Ko si enkrat vrhunski športnik, vse drugo postane sekundarno – prijatelji, zabave, spontani konci tedna. Vse se vrti okoli treningov, priprav in tekem." Njuna resničnost so zgodnja jutra, intenzivni treningi dvakrat dnevno, skrb za prehrano, postavljanje športa pred vse drugo in nešteti kilometri na cestah. Vsak dan znova se odločata za tatami namesto udobja – in prav ta nepopustljivost ju je popeljala med najboljše na svetu.

Ko stopita na tatami, pogled nanju pomeni pogled v sam vrh svetovnega juda. Andreja Leški se ponaša z olimpijskim zlatom iz Pariza 2024, naslovom evropske prvakinje ter dvakratnim naslovom svetovne podprvakinje, Kaja Kajzer pa z dvakratnim srebrom z evropskih prvenstev, zmago na prestižnem Grand Prixu v Upper Austria ter petim mestom na olimpijskih igrah v Tokiu. Dve različni poti, a enaka strast in želja, da vedno znova premakneta svoje meje.

Foto: Jan Lukanović

Ljubezen do juda sta obe odkrili zgodaj

Z judom sta se začeli ukvarjati skoraj po naključju. Andreja Leški v Kopru, stara komaj pet let, ko jo je bratranec na plaži navdušil z nekaj prijemi. "Potem sem šla na prvi trening z njim in od takrat sem judoistka," se nasmehne. Kaja Kajzer pa je v osnovni šoli sledila bratu in prijateljem, ki so vsi po vrsti v času podaljšanega bivanja hodili na trening juda. Z vztrajnim prepričevanjem mame, da judo ni samo za fante, si je priborila svoje mesto na blazini.

Kmalu sta spoznali, da sta dobri v tem športu. "Ljubezen do juda se je iz hobija počasi prelevila v profesionalno pot. In mislim, da je to tudi prava pot – če začneš z željo po slavi ali denarju, zgrešiš bistvo športa. Večina začne, ker jih to veseli, in z vztrajnostjo ter predanostjo pridejo tudi rezultati," razloži olimpijska prvakinja.

Treningi, ki ne poznajo bližnjic

Njuna športna rutina je zahtevna in natančno strukturirana. Dva treninga dnevno sta pravilo, ne izjema – izpopolnjevanje tehnike, kondicijski treningi, regeneracija in skrbno načrtovana prehrana ter počitek. "Mnogokrat moramo profesionalni športniki iti prek sebe. Pomembno je, da ne odnehamo, tudi ko je najtežje," pojasni Kaja Kajzer. Andreja Leški nadaljuje: "Moramo znati biti potrpežljivi, iti čez poraze, da se zavedamo, da ne bomo vedno zmagovali. Pridejo tudi poškodbe, pridejo slabi trenutki, pride preprosto pomanjkanje motivacije. Takrat je lahko psihično naporno se še naprej v popolnosti predajati športu."

Kaja Kajzer se je srečala z že številnimi poškodbami. "Včasih se je težko vrniti na isto raven treniranja, pozabiti na to, da si bil poškodovan, in spet v zaupati svojemu telesu."

Foto: Jan Lukanović

Za obema so leta odrekanj, nešteto ur treningov in številna potovanja po svetu. Vse medalje in vsi dvigi na zmagovalni oder nosijo zgodbo o trdem delu in trenutkih, ko bi bilo najlažje odnehati – a sta se odločili vztrajati. In čeprav največje luči zasvetijo na tatamiju, se vsakdan dveh vrhunskih športnic odvija tudi zunaj dvorane – na pripravah, med regeneracijo, na dolgih vožnjah do treningov in tekmovanj, kjer posebej cenita, da imata ob sebi zanesljivega sopotnika na štirih kolesih.

Uspešni slovenski judoiski trenutno vozita Citroën C4. Foto: Jan Lukanović

Zanesljiv sopotnik na poti do uspeha Ko sta v tekmovalnem ritmu, si Andreja Leški in Kaja Kajzer ne moreta privoščiti, da bi jima prevoz povzročal skrbi. Zato zaupata ekipi Avto Moste in svojim citroënom, ki ju brezhibno spremljajo po slovenskih cestah in prek meja. "Včasih gre za kratko pot do domačega kluba, drugič pa za daljšo pot na priprave ali tekme," povesta. Cenita predvsem to, da v Avto Moste vse uredita na enem mestu: od rednih servisov, registracije in zavarovanja do hitrih popravil, ko se zgodi kakšna nevšečnost na cesti. "To, da jim lahko preprosto pripelješ avto in veš, da bodo vse uredili, je velika prednost. Še posebej, ko zaradi urnika vsaka minuta šteje." Pri Avto Moste pravijo, da si prizadevajo, da lastništvo vozila nikoli ne postane stres. Kot pojasni vodja prodaje Igor Dajić, je njihov cilj, da so vse stranke – ne le športniki – stoodstotno mobilne ves čas. "Ne glede na to, ali je avto na servisu, menjavi gum ali v popravilu po nesreči, poskrbimo, da voznik nikoli ne ostane brez prevoza. Ponujamo različne možnosti – od nadomestnega vozila do organizacije prevoza, kot je na primer taksi ali prevzem stranke na domu. Vsak primer obravnavamo individualno, ker ima vsak drugačne potrebe."

Vodje prodaje pri Avto Moste Igor Dajić, Andreja Leški, Kaja Kajzer in direktor Avto Moste Tomaž Jeran Foto: Jan Lukanović

Citroën že stoletje navdihuje s svojo drznostjo, ustvarjalnostjo in napredno tehnologijo, pri tem pa ostaja zvest vrednotam, ki jih deli s športniki – vztrajnosti, predanosti in pogumu, da greš vedno korak dlje. V podjetju Avto Moste se dobro zavedajo, da so vrhunski dosežki plod trdega dela in dobre podpore, zato z veseljem stojijo ob strani slovenskim športnikom na njihovi poti. Skupaj ponosno prispevajo k uspehom Andreje Leški in Kaje Kajzer – ne le z zanesljivimi vozili, temveč tudi s celostno logistično in tehnično podporo, ki jima omogoča, da se osredotočita na tisto, kar znata najbolje: osvajati zmage na tatamiju.

Foto: Jan Lukanović

Na cesti kot na tatamiju – zanesljivost brez kompromisov

Vrhunski šport zahteva, da so treningi, prehrana in regeneracija izpeljani do potankosti – a pomemben del uspeha je tudi logistika. Tekmovanja in priprave ju vodijo po vsej Sloveniji in daleč prek meja, zato sta veliko časa na poti. Vožnje z avtom so zanju del vsakdana, pa naj bo to le nekaj kilometrov do domačega kluba ali celodnevna pot v tujino. "Brez avta ne bi mogla biti pravočasno tam, kjer moram biti, hkrati pa mi predstavlja prostor, kjer se lahko tudi odklopim," se obe strinjata.

"Na daljših vožnjah rada poslušam podkaste, ker drugače za to nimam časa. Pred treningom pa vedno izberem bolj dinamično glasbo, da se psihično pripravim na to, kar me čaka," pove Kaja Kajzer. Medtem ko Andreja Leški najraje posluša glasbo, ko je v svojem C4. "Kar mi je pri citroënu res všeč, je to, da se telefon takoj poveže z avtom – še preden se usedem, je vse že pripravljeno. Ni treba tipkati ali brskati po telefonu, samo sedeš, pritisneš gumb in se odpelješ s svojo najljubšo glasbo v ušesu," pove z nasmehom.

Foto: Jan Lukanović

Ko senzorji vedo bolje kot voznik

Judoistki se strinjata, da je razlika med tem, ali imaš zanesljiv avto in podporo, ali pa se s tem ukvarjaš sam, ogromna. "V Avto Moste nama uredijo vse – od registracije, servisa in zavarovanja do popravil, če se kaj zgodi. To nama prihrani ogromno časa in skrbi," pravi Andreja Leški. "Avto sem poškodovala dvakrat, enkrat čisto po svoji krivdi – zaradi prevelike samozavesti pri parkiranju. Vozila sem vzvratno, gledala levo in desno, senzorji pa so vztrajno piskali. Ker nisem videla nič sumljivega, jim preprosto nisem verjela in sem samozavestno peljala naprej … dokler ni počilo. Izkazalo se je, da je bil tam vodni hidrant, skrit ob steni, in z zadnjo lučjo sem se naslonila nanj. Nastala je majhna luknjica v plastiki, jaz pa sem si zapomnila lekcijo – senzorjem se včasih res splača prisluhniti," pove v smehu.

Potem dodata, da je najtežji trenutek tisti, ko moraš priznati in poklicati, da se je nekaj zgodilo. "To je malo neprijetno, a v Avto Moste vedno vse uredijo brez obsojanja ali zapletov. Pripelješ avto, ga pustiš za nekaj ur ali dan, oni pa poskrbijo za vse. Vedno nam omogočijo tudi nadomestno vozilo, tako da naš urnik ne trpi. Z njimi je vse brez zapletov."

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Ko se vrata telovadnice zaprejo, vzameta v roke čopič in note

Ko se luči v dvorani ugasnejo, se življenje Andreje Leški in Kaje Kajzer prevesi v mirnejši ritem. Takrat si privoščita trenutke, ki jih med sezono pogosto primanjkuje. Kaja Kajzer najraje pobegne v svet ustvarjanja – s čopičem v roki, pred platnom, kjer misli utihnejo in barve prevzamejo glavno vlogo. Andreja Leški pa sprostitev najde v glasbi, od flavte in diatonične harmonike do klavirja, igranje in petje jo napolnita z energijo, ki jo nato prenese tudi na tatami.