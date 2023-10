Nove podrobnosti: blizu poškodovanega plinovoda je bila ves vikend ruska ladja

Tovorna ladja SGV Flot je potovala iz Sankt Peterburga v Kaliningrad, kamor naj bi prispela v sredo. V bližini plinovoda Balticconector so jo izsledili potem, ko so norveške oblasti so v nedeljo zabeležile "seizmične valove".

5/16 The second vessel, the Russian Navy ship Sibiryakov, arrived at the same position on June 14, staying in the area northeast of Bornholm for almost 24 hours. No intercepted radio communication for 15 hours during the night. Three times it conducted slow-speed activity. pic.twitter.com/ltT4eYpQdO — Frederik Hugo Ledegaard (@Hugo_L_P) May 3, 2023

Družba Gasgrid, ki upravlja finsko plinovodno omrežje, je v sredo sporočila, da jim bo plinovod Balticconnector najverjetneje uspelo popraviti. Dodali so tudi, da cev ne pušča več in ne predstavlja nevarnosti za okolje.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Za poškodbo plinovoda kriva Rusija?

Ruski strokovnjak Marko Eklund je te sume potrdil in dejal, da je za razpad plinovoda najverjetneje odgovorna Rusija. Na ta način se je odzvala na članstvo Finske v Natu, je dejal.

"V tej situaciji je zelo težko videti druge akterje poleg Rusije, saj je bila ruska retorika do Finske ostra. Cilj je vzbuditi strah in pokazati pripravljenost na tovrstne stvari ter namigniti na možnost, da bi v prihodnosti naredili kaj drugega," je dejal Eklund, ki je ruske oborožene sile kot namestnik obrambnega atašeja v Moskvi spremljal 20 let.

Gasgrid je v nedeljo sporočil, da so zaradi domnevnega puščanja zaprli plinovod iz Estonije. Ta je bil sicer zadnji, preko katerega je Finska še uvažala plin. Zaprli so ga, potem ko so pred tem pristojni opazili padec tlaka v plinovodu. Gasgrid je ob tem zagotovil, da je finski plinski sistem kljub temu stabilen.