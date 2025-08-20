Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

20. 8. 2025
20.06

Tropska hiša Celje

Celjska Tropska hiša bogatejša za samico pritlikavega počasnega lorija

Mai, pritlikavi počasni lori | Pritlikavi počasni lori (Nycticebus pygmaeus) spada v skupino polopic, čeprav za razliko od drugih primatov ne skače. | Foto Tropska hiša

Pritlikavi počasni lori (Nycticebus pygmaeus) spada v skupino polopic, čeprav za razliko od drugih primatov ne skače.

Foto: Tropska hiša

V Tropski hiši Celje so se te dni razveselili prihoda dveletne samice vrste pritlikavi počasni lori z imenom Mai. Prispela je iz zagrebškega živalskega vrta, v Tropski hiši pa so ji uredili ustrezno ogreto in vlažno ogrado s plezali in skrivališči. Pritlikavi počasni loriji spadajo med ogrožene vrste.

"Naš cilj ni le skrb za posamezne živali, ampak tudi ozaveščanje javnosti o nevarnostih nezakonite trgovine z eksotičnimi vrstami in o pomenu ohranjanja tropskih gozdov ter drugih ekosistemov sveta," je v sporočilu za medije sporočil ustanovitelj in direktor Tropske hiše Celje Simon Cirkulan. V okviru Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev je ustanova vključena tudi v program ohranitve lorijev, so sporočili.

"Ime vietnamskega izvora pomeni 'cvet marelice' – v tamkajšnji kulturi simbol pomladi, mladosti in novega začetka. Tako kot njen nežni pomen tudi prihod Mai v Tropsko hišo prinaša svežino in novo poglavje v prizadevanjih za ohranjanje te ogrožene vrste. Mlada samica bo s svojo prisotnostjo gotovo osvojila srca obiskovalcev," so v Tropski hiši zapisali na profilu na Facebooku.

Spada v skupino polopic

Pritlikavi počasni lori (Nycticebus pygmaeus) spada v skupino polopic, čeprav za razliko od drugih primatov ne skače. Posebnost te vrste je tudi strupna žleza na notranji strani komolcev, ki jo lori poliže, kar mu omogoča obrambo.

Vrsta je uvrščena na listo Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, katere cilj je zagotavljanje, da mednarodno trgovanje z vrstami ne ogroža njihovega preživetja. Leta 2020 je Mednarodna zveza za ohranjanje narave pritlikave počasne lorije uvrstila na svoj rdeči seznam.

Lorije v naravnem okolju lahko najdemo v Vietnamu, Laosu, v Kambodži in na Kitajskem

Najdemo jih v gozdnih habitatih Vietnama, Laosa, Kambodže in Kitajske. Posamezne živali merijo od 19 do 23 centimetrov in v povprečju tehtajo 450 gramov. Prehranjujejo se s sadjem, žuželkami, manjšimi vretenčarji, drevesnimi sokovi in smolami ter cvetličnim nektarjem.

