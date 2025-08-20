Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
6.18

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zavetišče zaščita mikročipiranje kmetje eksotične živali mačka kokoš Novela zakona o zaščiti živali živali

Sreda, 20. 8. 2025, 6.18

1 minuta

V veljavi novela zakona o zaščiti živali

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
pujs | Namen teh in tudi drugih določb je, da se tudi rejne živali obravnavajo kot čuteča bitja. | Foto Reuters

Namen teh in tudi drugih določb je, da se tudi rejne živali obravnavajo kot čuteča bitja.

Foto: Reuters

Danes je začela veljati novela zakona o zaščiti živali. Med drugim prinaša prepoved kastracije pujskov brez anestezije z letom 2026 in prepoved reje kokoši v kletkah z letom 2029 ter obvezno označevanje mačk z letom 2027.

Novela prinaša prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. Prepoved bo veljala od 1. januarja 2026 naprej. Od 1. januarja 2029 bo v Sloveniji prepovedana baterijska reja kokoši v kletkah.

Nove prepovedi so razburile predstavnike kmetov, ki so opozarjali, da bodo slovenski prašičerejci v nekonkurenčnem položaju glede na rejce v preostalih evropskih državah, kjer ni teh prepovedi. Iz skupine Farme Ihan, ki je največji prašičerejec v državi, so ob sprejemanju zakona sporočili, da bodo predvidoma jeseni začeli pri kastraciji pujskov uporabljati splošno anestezijo.

Glede prepovedi reje kokoši v kletkah so predstavniki kmetov zahtevali prehodno obdobje do leta 2035. Po podatkih kmetijskega ministrstva le deset odstotkov oziroma 35 rejcev kokoši v Sloveniji še uporablja baterijsko rejo. Tem je ministrstvo napovedalo pomoč pri prestrukturiranju.

Označevanje mačk z mikročipom 

Novela prinaša tudi novosti glede označevanja mačk. Lastnik mačke bo moral po 1. januarju 2027 zagotoviti, da je mačka do dopolnjenega 12. tedna starosti označena na predpisan način. Tega bo glede na zakonsko določbo predpisal minister, pristojen za veterinarstvo, in sicer v dveh letih od uveljavitve novele. Po napovedih ministrice Mateje Čalušić se bo uvedlo označevanje z mikročipom, kot to velja za pse ter tudi že za mačke ob premiku iz države.

Začasno rejništvo v pomoč zavetiščem

Novela spreminja tudi model financiranja zavetišč. Po novem stroške za skrb za zapuščeno žival prvih 60 dni krijejo občine, nadaljnjih 120 dni pa država. Po preteku 180 dni država krije 35 odstotkov stroškov dnevne in veterinarske oskrbe, preostalo pa bremeni imetnika zavetišča. Novela prinaša tudi možnost začasnega rejništva, kar bo spodbujalo posvojitve in sproščalo mesta v zavetiščih.

Novela daje zakonsko podlago za vzpostavitev sistema za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih in upokojenih kopitarjev prek podelitve koncesij. Prvi javni razpis za te koncesije bo moral biti objavljen v enem mesecu.

Seznam dovoljenih eksotičnih živali 

Uvaja se med drugim tudi seznam dovoljenih vrst eksotičnih živali. Tega bo moral minister, pristojen za veterinarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, izdati v 18 mesecih.

prašič
Novice Farme Ihan bodo kastracijo pujskov izvajale z uporabo anestezije
Tina Gaber
Novice Tina Gaber o zaščiti živali: Tega bi nas moralo biti sram
zavetišče zaščita mikročipiranje kmetje eksotične živali mačka kokoš Novela zakona o zaščiti živali živali
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.