V veljavi novela zakona o zaščiti živali

Danes je začela veljati novela zakona o zaščiti živali. Med drugim prinaša prepoved kastracije pujskov brez anestezije z letom 2026 in prepoved reje kokoši v kletkah z letom 2029 ter obvezno označevanje mačk z letom 2027.

Novela prinaša prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. Prepoved bo veljala od 1. januarja 2026 naprej. Od 1. januarja 2029 bo v Sloveniji prepovedana baterijska reja kokoši v kletkah.

Nove prepovedi so razburile predstavnike kmetov, ki so opozarjali, da bodo slovenski prašičerejci v nekonkurenčnem položaju glede na rejce v preostalih evropskih državah, kjer ni teh prepovedi. Iz skupine Farme Ihan, ki je največji prašičerejec v državi, so ob sprejemanju zakona sporočili, da bodo predvidoma jeseni začeli pri kastraciji pujskov uporabljati splošno anestezijo.

Glede prepovedi reje kokoši v kletkah so predstavniki kmetov zahtevali prehodno obdobje do leta 2035. Po podatkih kmetijskega ministrstva le deset odstotkov oziroma 35 rejcev kokoši v Sloveniji še uporablja baterijsko rejo. Tem je ministrstvo napovedalo pomoč pri prestrukturiranju.

Označevanje mačk z mikročipom

Novela prinaša tudi novosti glede označevanja mačk. Lastnik mačke bo moral po 1. januarju 2027 zagotoviti, da je mačka do dopolnjenega 12. tedna starosti označena na predpisan način. Tega bo glede na zakonsko določbo predpisal minister, pristojen za veterinarstvo, in sicer v dveh letih od uveljavitve novele. Po napovedih ministrice Mateje Čalušić se bo uvedlo označevanje z mikročipom, kot to velja za pse ter tudi že za mačke ob premiku iz države.

Začasno rejništvo v pomoč zavetiščem

Novela spreminja tudi model financiranja zavetišč. Po novem stroške za skrb za zapuščeno žival prvih 60 dni krijejo občine, nadaljnjih 120 dni pa država. Po preteku 180 dni država krije 35 odstotkov stroškov dnevne in veterinarske oskrbe, preostalo pa bremeni imetnika zavetišča. Novela prinaša tudi možnost začasnega rejništva, kar bo spodbujalo posvojitve in sproščalo mesta v zavetiščih.

Novela daje zakonsko podlago za vzpostavitev sistema za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih in upokojenih kopitarjev prek podelitve koncesij. Prvi javni razpis za te koncesije bo moral biti objavljen v enem mesecu.

Seznam dovoljenih eksotičnih živali

Uvaja se med drugim tudi seznam dovoljenih vrst eksotičnih živali. Tega bo moral minister, pristojen za veterinarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, izdati v 18 mesecih.