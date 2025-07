V skupini Farme Ihan, ki so največji prašičerejec v državi, bodo med prvimi uvedli kastracijo pujskov z uporabo splošne anestezije, so sporočili iz družbe Meso Kamnik, ki je del skupine. Kot so poudarili, so že sodelovali tudi pri testiranju naprav, ki omogočajo uspavanje pujskov z metodo inhalacijske anestezije.

V luči danes potrjene novele zakona o zaščiti živali, ki prinaša tudi prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev, so v družbi pojasnili, da pozorno spremljajo pričakovanja potrošnikov in širše družbe glede izboljševanja dobrobiti rejnih živali v državi.

Ob tem so spomnili, da v Sloveniji trenutno poteka tudi intenzivna razprava glede postopka izvedbe kastracije pujskov v okviru sprejemanja novele zakona ter da je po veljavni zakonodaji ta postopek dovoljeno izvajati brez uporabe anestezije in analgezije.

Ob upoštevanju spreminjajočih se družbenih pričakovanj ter vedno višjih standardov na področju dobrobiti živali pa so se v skupini Farme Ihan odločili, da bodo med prvimi v državi uvedli kastracijo pujskov z uporabo splošne anestezije, in sicer z metodo inhalacije.

"Na eni izmed naših farm smo že sodelovali pri testiranju naprav, ki omogočajo uspavanje pujskov s pomočjo splošne inhalacijske anestezije pred izvedbo kastracije. Na podlagi opravljenih testiranj ocenjujemo, da je takšen pristop tehnično izvedljiv in učinkovit," so pojasnili v družbi Meso Kamnik.

V jeseni bo šlo zares

Ob tem so napovedali, da bosta dobava ustrezne opreme in uvedba novih delovnih postopkov v celoti zaključena najkasneje do letošnje jeseni. Postopek kastracije s pomočjo splošne anestezije bo izvajala njihova lastna veterinarska služba.

Čeprav v skupini zagovarjajo uporabo anestezije ali analgezije pri kastraciji pujskov, pa hkrati opozarjajo, da je za preprečitev čezmernega povečanja proizvodnih stroškov ter ohranjanje visoke ravni biovarnosti na farmah nujno, da se rejcem omogoči ustrezno usposabljanje za samostojno izvajanje teh postopkov.

Kaj prinaša novi zakon?



DZ je na današnji izredni seji ponovno potrdil novelo zakona o zaščiti živali, potem ko je državni svet nanjo v torek izglasoval odložilni veto.



Med glavnimi novostmi novele so prepoved reje kokoši v kletkah z letom 2029, prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev, obvezno označevanje lastniških mačk ter dodatno financiranje zavetišč in možnost gradnje novih občinskih zavetišč.

V društvu AETP so poudarili, da zavezniki živali danes slavijo prvo malo zmago za malo boljše življenje rejnih živali. Da se s potrditvijo novele številnim živalim obetajo pomembne spremembe na bolje, pa so prepričani tudi v Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije.