V nedeljo zvečer je v Erfurtu na vzhodu Nemčije na varovanem območju tovarne MAN izbruhnil požar, v katerem je zgorelo šest vojaških tovornjakov nemške vojske. Sprva bi naj šlo za vandalizem, a sum o sabotaži je okrepil videoposnetek, ki se je pojavil na ruskih propagandnih Telegram kanalih. Na njem so goreča vozila in komentar v ruščini, da so jih namenoma uničili, ker naj bi bila namenjena ukrajinski vojski.

Po poročanju nemške televizije MDR in časnika Welt so oblasti v zvezni deželi Turingija zagnale obsežno kriminalistično preiskavo domnevnega požiga šestih vojaških vozil, ki so bila parkirana na varovanem območju enega največjih proizvajalcev tovornjakov, podjetja MAN.

Ruski posnetek: To smo storili mi

Videoposnetek, ki je zaokrožil po ruskih Telegram kanalih in ga zdaj preučujejo nemške varnostne službe, prikazuje ogenj v zgodnji fazi – še pred prihodom gasilcev. To pri preiskovalcih vzbuja sum, da je bil požar načrtovan in da so bili storilci na kraju sami posneli posledice napada. Na posnetku je v ruskem jeziku slišati: "V Erfurtu v Nemčiji ukrajinskim oboroženim silam dostavljajo različno vojaško opremo v popravilo. Naši ljudje so se odločili, da je vse to nepotrebno in da ukrajinske oborožene sile takšne opreme ne potrebujejo. Zato so jo preprosto sežgali."

Nemški deželni kriminalistični urad (LKA) Turingije potrjuje, da preverjajo avtentičnost videoposnetka ter morebitno povezavo z rusko obveščevalno ali sabotersko dejavnostjo. Bundeswehr (nemška vojska) za zdaj uradnega komentarja o dogodku ni podal.

Ni osamljen primer

Kot navaja Welt, se je podoben incident zgodil pred dvema tednoma v kraju Soltau v Spodnji Saški. Tam je bilo prav tako zažganih šest vozil Bundeswehra, parkiranih na območju vojaške delavnice. Po napadu se je pojavilo pismo, v katerem je neznana skupina prevzela odgovornost. Na levičarski ekstremistični platformi Indymedia se je oglasila skupina "Agenda2029", ki je zapisala: "V Nemčiji se pripravlja nadaljnje stopnjevanje globalne vojne, zato moramo sabotirati središča vojnih hujskačev." Nemške oblasti preiskujejo povezave med obema incidentoma, pri čemer so pozorne tako na domače kot na tuje ekstremistične akterje.