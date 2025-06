Po nogometni tekmi v Helsinkih umrl navijač

Nogometni navijač, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Finsko in Poljsko, je umrl, je novico finske policije povzela francoska tiskovna agencija AFP. Moški je med torkovo tekmo doživel napad in umrl dan pozneje. Policija in finska zveza nista podali dodatnih podrobnosti.