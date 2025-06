Kvalifikacije za SP 2026, 4. krog:

Torek, 10. junij:

Torek v sporedu kvalifikacij ne bo, vsaj na papirju, prinesel velikih derbijev. Poljsko, ki je po dveh tekmah pri dveh zmagah, čaka gostovanje na Finskem. Finci so v treh tekmah zbrali štiri točke. Poljaki se sicer v zadnjih dneh ubadajo predvsem z dogajanjem v povezavi z Robertom Lewandowskim. Poljski rekorder po številu zadetkov je dejal, da meni, da je glavni selektor Michal Probierz "izdal" njegovo zaupanje in da bo težko pozabiti dogodke, zaradi katerih se je ta teden umaknil iz reprezentance.

Zvezdnik Barcelone je v nedeljo presenetil s sporočilom, da ne bo igral za Poljsko, dokler bo Probierz ostal na čelu reprezentance.

Odločitev je padla po tem, ko je bil Lewandowskemu odvzet kapetanski trak, ob tem pa je napadalec Barcelone dejal, da ga je najbolj prizadel način reševanja težave.

"Prejel sem presenetljiv klic selektorja z informacijo, da se je odločil, da mi bo odvzel trak," je Lewandowski povedal v ponedeljkovem intervjuju za SportoweFakty. "Na to sploh nisem bila pripravljen, v tistem trenutku sem ravno uspaval otroke. Pogovor je trajal nekaj minut. Družini sploh nisem imel časa povedati, kaj se je zgodilo, saj se je nekaj trenutkov kasneje že pojavilo na spletu. Ne gre niti za odločitev glede traku, ampak za način, kako so mi jo sporočili," je dogajanje orisal Poljak.

Lewandowski je zaradi utrujenosti želel izpustiti tokratno dejanje izbrane vrste, zatem se je zaradi nesporazuma s selektorjem do nadaljnjega odmaknil od izbrane vrste. Foto: Guliverimage

"Kapetanski trak nosim že 11 let, za reprezentanco pa igram že 17. Zdelo se mi je, da bi se takšne zadeve morale lotevati drugače. Vse je bilo sporočeno po telefonu. Res ne bi smelo biti tako. Trener je izdal moje zaupanje. Reprezentanci sem vedno dal vse, to mi je bilo vedno najpomembnejše, ampak to, kar se je zgodilo zdaj, me zelo boli," je še dodal Lewandowski.

Na dogajanje se je na novinarski konferenci pred tekmo odzval tudi selektor, ki je kapetanski trak dodeli Piotru Zielinskemu. "Piotru sem ob 20.45 povedal, da bo postal kapetan, pol ure kasneje sem klical Roberta, ki mi je dejal, da mu kapetanski trak ne pomeni nič in da to ne bo vplivalo na ekipo. Sam menim, da bo, zato sem sprejel to odločitev. Najprej sem to povedal Piotru in predsedniku poljske zveze, nato pa še celotni ekipi, ki mu je čestitala," je povedal poljski selektor.

"Potem sem šel v svojo sobo in videl, da me je klical Lewandowski. Poklical sem ga nazaj, dejal mi je, da si želi, da si premislim, a sam sem vztrajal, da je takšna najboljša odločitev. Potem sem v medijih prebral, da si Robert več ne želi igrati za reprezentanco. Robert je odličen nogometaš, ki ga zelo cenim. Nismo mu zaprli vrat izbrane vrste, želim mu vse najboljše," je še dodal Probierz.

Slovenija bo uvodno tekmo igrala septembra

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. 12 drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bodo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerila za še štiri prosta mesta. Slovenija bo igrala v kvalifikacijski skupini B. Njene tekmice so Švica, Švedska in Kosovo. Uvodno tekmo bo igrala petega septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni pozneje pa bo gostovala v Švici.

