Spalletti bo še zadnjič vodil Italijo, Modrić se še ni odločil

Nadaljujejo se kvalifikacije za SP 2026. Danes bo odigranih šest tekem. Čustveno bo v Reggii Emilii, kjer bo zadnjič vodil Italijo Luciano Spalletti. Petkov poraz v Oslu (0:3) ga je stal odgovornega položaja. Norvežane čaka gostovanje v Estoniji. V derbiju skupine J se bosta udarila Belgija in Wales, v skupini L pa bo v ospredju spopad Hrvaške in Češke, največjih favoritov za osvojitev prvega mesta in neposredne vozovnice za največje tekmovanje.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. krog:

Ponedeljek, 9. junij:

Štirikratni svetovni prvaki Italijani so v skrbeh. Dvakrat zapored so bili neuspešni v kvalifikacijah, izpustili so druženje z najboljši na mundialih v Rusiji (2018) in Katarju (2022), po uvodnem porazu v kvalifikacijah za SP 2026 na Norveškem (0:3) pa so se znašli v novih težavah.

Kdo bo nasledil Spalletija?

Bo novi italijanski selektor Stefano Pioli, ki je popeljal Milan do naslova prvaka? Foto: Reuters Selektorski stolček bo zapustil Luciano Spalletti, ki bo danes vodil Azzurre še na zadnji tekmi. Italija je velik favorit proti Moldaviji, v italijanskih medijih pa največ možnosti za to, da bi zasedel selektorski položaj, namenjajo Stefanu Pioliju, ki bi lahko zapustil vodenje Ronaldovega Al-Nassra, in Claudiu Ranieriju, ki ga je nedavno pri Romi zamenjal Gian Piero Gasperini.

Omenjajo se tudi nekdanji selektor Roberto Mancini ter nekdanji zvezdniki italijanskega nogometa Daniele de Rossi, Fabio Cannavaro in Gennaro Gattuso, ki je nazadnje na Hrvaškem vodil splitski Hajduk, za katerega je nastopal tudi slovenski reprezentant Jan Mlakar.

Norveška, ki v tem stoletju sploh ni nastopila na svetovnem prvenstvu, bo skušala zadržati vodilno mesto v skupini in upravičiti vlogo favorita na gostovanju v Tallinnu.

Kje bo nadaljeval kariero Modrić?

V Osijeku se bosta spopadli Hrvaška in Češka. To bo derbi skupine L, v kateri so Čehi v uvodnih treh nastopih zbrali maksimalno število točk (devet). Premagali so Ferske otoke, Gibraltar in Črno goro, ki jo vodi Robert Prosinečki.

Luka Modrić namerava z Realom nastopiti še na klubskem SP v ZDA. Foto: Reuters

Hrvaški selektor Zlatko Dalić opozarja varovance, kako je to tekma z ogromnim vložkom, kapetan Hrvaške Luka Modrić pa je dan pred srečanjem na novinarski konferenci pojasnil, da se še ni odločil, kje bo nadaljeval kariero. Po reprezentančnem nastopu ga z madridskim Realom najverjetneje čakajo še zadnje obveznosti, klubsko SP v ZDA. Zadnje čase ga najresneje povezujejo z italijanskim velikanom Milanom.

Slovenija bo uvodno tekmo igrala septembra

Na SP se bo uvrstilo 12 zmagovalcev skupin. 12 drugouvrščenih ekip in štiri moštva iz lige narodov, ki se niso uvrstila na prvo in drugo mesto, pa se bodo marca prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah pomerili za še štiri prosta mesta. Slovenija bo igrala v kvalifikacijski skupini B. Njene tekmice so Švica, Švedska in Kosovo. Uvodno tekmo bo igrala petega septembra, ko bo gostila Švedsko, tri dni pozneje pa bo gostovala v Švici.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. krog:

Ponedeljek, 9. junij:

Torek, 10. junij:

Lestvica: