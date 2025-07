Trener nogometnega kluba AC Milan Massimiliano Allegri je na svoji prvi novinarski konferenci ob povratku v lombardijsko prestolnico dejal, da se bo ekipi avgusta pridružil Luka Modrić, hrvaški zvezdnik, ki je od 2012 nepogrešljiv član Real Madrida in ki je leta 2018 prejel najprestižnejšo individualno nagrado v nogometu zlato žogo.

Luka Modrić, ki bo septembra dopolnil 40 let, je trenutno še član madridskega Reala in bo v ekipi Xabija Alonsa ostal do konca svetovnega klubskega prvenstva v ZDA. Real Madrid bo v sredo igral polfinale proti evropskemu prvaku PSG.

"Ekipi se bo pridružil avgusta. Luka je neverjeten in pomemben igralec," je dejal Allegri, ki se v Milano vrača po enajstih letih. 2011 je z Milančani postal prvak serie A.

"Ekipi se bo pridružil avgusta. Luka je neverjeten in pomemben igralec." Foto: Reuters

Modrić je v Real Madridu osvojil 28 lovorik; med drugim je bil šestkrat evropski klubski prvak.

AC Milan prva tekma v novi sezoni čaka 17. avgusta v italijanskem pokalu.