Milan potrdil prvo poletno okrepitev

Prestop Riccija, ki se je Milanu pridružil iz Torina, je ocenjen na 23 milijonov evrov, z bonusi do 24,5 milijona. Ricci bo nosil dres s številko 4.

Triindvajsetletnik je zrasel v Empoliju, za Torino pa igral od leta 2022. Od januarja 2022 je za Torino odigral 113 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel štiri gole.

