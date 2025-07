Poslavljata se od Radomelj

Obrambna igralca Uroš Korun in Gaber Dobrovoljc sta se po izteku pogodb poslovila od slovenskega nogometnega prvoligaša Radomelj. Izkušena osrednja branilca sta odlično vodila mlade fante in v zadnjih sezonah prispevala pomemben delež k uspehom kluba, so zapisali Radomljani.