Pomembna okrepitev za Celje: prihaja Darko Hrka, Quansah za 30 milijonov k Bayerju

Slovenski nogometaš Darko Hrka bo poslej nosil dres celjskega prvoligaša. Kot so danes sporočili iz Celja, je 25-letnik s klubom podpisal pogodbo do konca junija 2027. Za Hrko, po nogometni izobrazbi defenzivnega vezista, bo Celje četrti klub v članskem nogometu.

V lanski sezoni je 187 centimetrov visoki nogometaš branil barve Nafte in v dresu Lendavčanov nastopil na 37 tekmah v vseh tekmovanjih.

Pred tem je bil tri sezone član Gorice (99 tekem), s katero je igral tudi v finalu slovenskega pokala, njegov prvi stik s članskim nogometom pa je bila Krka, katere dres je nosil tudi v mlajših selekcijah, so še zapisali Celjani.

Quansah za 30 milijonov k Bayerju

Nemški nogometni prvoligaš Bayer iz Leverkusna je iz Liverpoola podpisal pogodbo z branilcem in evropskim prvakom do 21 let Jarellom Quansahom. Dvaindvajsetletni Anglež je z nemškim podprvakom podpisal pogodbo 30. junija 2030.

Quansah naj bi pomagal zapolniti vrzel, ki jo je pustil reprezentant Jonathan Tah po prestopu v Bayern München.

"Z Jarellom naša obramba pridobiva znatno dinamiko, hitrost in trdnost v dvobojih ter še en zelo pomemben gradnik za prihodnost ekipe," je v klubski izjavi dejal športni direktor Leverkusna Simon Rolfes.

Quansah, ki bo v Leverkusnu nosil dres s številko 4, je ob tem dejal: "Zame je velika naloga in izziv, da postanem del trenutnega vzpona Leverkusna."

Po poročanju medijev naj bi Quansah bundesligaški klub stal približno 30 milijonov evrov. S tem bi Anglež postal ena najdražjih okrepitev v zgodovini kluba. Quansah je minulo soboto z mlado angleško reprezentanco v finalu evropskega prvenstva do 21 let na Slovaškem premagal Nemčijo.

