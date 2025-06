Nemci popustili, Šeško tik pred sklenitvijo sanjskega posla

Poletna prestopna saga okrog Benjamina Šeška, za katerega se že dalj časa zanima londonski Arsenal, omenjajo pa se ogromne številke, vse od 70 pa kar do 100 milijonov evrov, bi se lahko kmalu končala. Če so rdeči biki še nedavno za 22-letnega Slovenca, ki predstavlja njihov največji izvozni produkt v tem prestopnem roku, zahtevali veliko denarja, znesek naj bi segal med 80 in 100 milijoni evrov, pa so zdaj spustili letvico nižje. Zdaj naj bi bil Šeško po poročanju nemškega Bilda na voljo že za 70 milijonov evrov (60 milijonov funtov), s tem pa je odpravljena pomembna ovira, pri kateri Arsenal in Leipzig v prejšnjih pogovorih (še) nista našla skupnega jezika.

Chelsea prepričala Dortmund, ki bo zaslužil 65 milijonov

Jamie Gittens nastop z Borussio na klubske SP. Foto: Reuters Če saga okrog selitve Šeška na Otok še traja, pa bi bilo lahko hitro konec vseh nejavnosti glede še enega prestopa, v katerem se mladi igralec iz nemškega prvenstva seli v Anglijo. Gre za 20-letnega Angleža Jamieja Gittensa, ki je v prejšnji sezoni na 48 tekmah za Borussio Dortmund prispeval 12 zadetkov in pet podaj.

Zanj se zanima tudi Bayern München, a so se rumeno-črni po poročanju Sky Sports dogovorili s Chelseajem. Londončani bodo za mladega angleškega reprezentanta odšteli 65 milijonov evrov, z njim pa nameravajo podpisali sedemletno pogodbo. Posel naj bi bil sklenjen po koncu svetovnega klubskega prvenstva, ko bo Gittens opravil tudi zdravstveni pregled.