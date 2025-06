Pogodba, da te kap: Ronaldo bo dobil pol milijarde, letalo, sobarice, vrtnarje, ...

Štiridesetletni portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je podpisal najbolj donosno pogodbo v zgodovini športa. Po poročanju angleškega tabloida The Sun bi v dveh letih lahko zaslužil 492 milijonov funtov (577 milijonov evrov), razkrili pa so še nekaj sočnih podrobnosti iz pogodbe.

Britanski mediji dogovor Cristiana Ronalda s savdijskim moštvom Al Nassr imenujejo mega posel. Razkrivajo, da bo 40-letni nogometaš za svoje usluge, predvsem pa za njegovo vlogo ambasadorja za bogate Savdijce, ki v zadnjih letih vlagajo v šport, zlasti v nogomet, ogromne količine denarja, deležen številnih ugodnosti.

Toliko bo Ronaldo zaslužil pri Al Nassrju: Na leto: 208,65 milijona evrov Na mesec: 17,39 milijona evrov Na teden: 4,01 milijona evrov Na dan: 573.306 evrov Na uro: 23.890 evrov Na minuto: 398,05 evrov Na sekundo: 6,62 evra

Poleg letne plače v višini 208 milijonov evrov bo Ronaldo prejel tudi bonus v višini 28 milijonov evrov, ki se bo povečal na 44,58 milijona evrov, če bo aktiviral drugo leto svoje pogodbe. Vir iz savdske profesionalne lige je za The Sun povedal, da bo Ronaldo prejel 15-odstotni lastniški delež v klubu, vreden 38 milijonov evrov.

Foto: Reuters

Z bonusoma v višini 4,69 milijona evrov za osvojitev zlatega čevlja in 9,39 milijona evrov, če Al Nassr osvoji savdski naslov, bi lahko pred iztekom pogodbe zaslužil več kot pol milijarde evrov.

Za Ronalda in njegovo številčno družino bo izjemno dobro poskrbljeno tudi zunaj igrišča. Po poročanju tabloida The Sun bo zanje skrbelo 16 oseb: trije vozniki, štiri sobarice, dva kuharja, trije vrtnarji in štirje varnostniki. Za plačilo osebja bodo poskrbeli pri ekipi Al Nassr, plačali pa naj bi približno 1,64 milijona evrov.

