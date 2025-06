Spremljamo dogajanje na nogometni tržnici. Svit Sešlar v novi sezoni ne bo igral za Celje. Mura in italijanska Genoa sta dosegli dogovor glede prestopa 18-letnega Alina Kumra Čelika. Mladi osrednji branilec je imel veljavno pogodbo z Muro do konca tega koledarskega leta, zdaj pa se seli v Italijo, kjer bo igral za mladinsko ekipo Genoe. Madžarski nogometaš Miloš Kerkez pa je postal nova okrepitev angleškega prvaka Liverpoola. Cristiano Ronaldo je podaljšal pogodbo s savdskim Al Nassrom.

Cristiano Ronaldo, ki je februarja dopolnil 40 let, še ne bo obesil kopačk na klin. Čeprav se je zdelo, da zapušča Al Nassr, pa je podaljšal pogodbo še za dve leti. "Začenja se novo poglavje. Ista strast, iste sanje. Skupaj napišimo zgodovino," je na družabnih omrežjih zapisal Ronaldo. Nekaj minut pred tem je Al Nassr objavil, da so s Portugalcem podaljšali pogodbo do leta 2027. Klub sicer išče novega trenerja, saj ga je v sredo zapustil Stefano Pioli. Preteklo savdsko prvenstvo so končali na tretjem mestu, pred tem so bili dvakrat drugi. Ronaldo tako z njimi domače lovorike še ni osvojil, je pa v treh letih zabil 99 golov.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025

Mladi Kumer Čelik iz Mure h Genoi

Alin Kumer Čelik je bil po prihodu iz vrst Maribora član mlajših selekcij Mure, v pretekli sezoni pa je 26. oktobra lani debitiral za člansko ekipo proti Mariboru. Za črno-bele je v prvenstvu zbral šest nastopov in dosegel en gol, en nastop pa je vpisal še v pokalnem tekmovanju.

"S tem prestopom se sodelovanje med Muro in Genoo ne končuje, temveč se nadaljuje kot skupen projekt, v katerem bosta imela korist tako igralec kot oba kluba," so ob odhodu mladeniča zapisali pri Muri.

Dogovor tako po informacijah Mure vključuje določene bonuse, če se bo Kumer Čelik uveljavil pri članski ekipi, obenem pa ima soboški prvoligaš tudi pravico do deleža od morebitne prihodnje prodaje igralca.

Liverpool z madžarsko okrepitvijo

Miloš Kerkez Foto: Guliverimage Madžarski nogometaš Miloš Kerkez je nova okrepitev angleškega prvaka Liverpoola. Rdeči iz mesta Beatlov so Bournemouthu za 21-letnega bočnega nogometaša odšteli 40 milijonov funtov oziroma 47 milijonov evrov. Madžarski reprezentant je podpisal petletno pogodbo.

Kerkez je tretja poletna okrepitev Liverpoola po Florianu Wirtzu in Jeremieju Frimpongu. Naslednji mesec bo na Anfield po lanskem dogovoru prišel še gruzijski vratar Giorgi Mamardašvili, tako da bodo rdeči po njegovem prestopu že presegli 200 milijonov funtov (234 milijonov evrov) za nakupe v tem prestopnem roku. Kerkez se bo pri Liverpoolu pridružil rojaku Dominiku Szobszlaiju, velja pa za dolgoročnega naslednika Andyja Robertsona na levem bočnem položaju. Ta je tarča Atletica iz Madrida.

Novi član Liverpoola je v pretekli sezoni za Bournemouth odigral 41 tekem ter se podpisal pod dva gola in šest asistenc. Za madžarsko izbrano vrsto je doslej odigral 23 tekem, gola še ni dosegel. Kariero je začel v rodnem Vrbasu v Srbiji, nato pa se dokazoval v avstrijskih mladinskih ligah, preden je v članski konkurenci na Madžarskem debitiral za Györ. Nato se je preselil k mladinski zasedbi Milana, od tam pa k AZ Alkmaarju. Od julija 2023 je igral za Bournemouth, ki je nizozemskemu prvoligašu zanj odštel 17,87 milijona evrov (vir: Transfermarkt).