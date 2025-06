Nov vroči poletni dan, nove vroče govorice in namigovanja na svetovni nogometni tržnici. Za najnovejše je poskrbel kar Benjamin Šeško sam, saj je začel na svojem profilu na socialnem omrežju Instagram slediti Arsenalu. Ker je to njegov najresnejši snubec, selitev iz Leipziga v London pa naj bi topničarje stala najmanj 70 milijonov evrov, je med navijači angleškega velikana završalo, saj bi lahko dal 22-letni Posavec s tem vedeti, kako bo poletne sage okrog njegovega odhoda na Emirates kmalu konec. S tem pa bi padel tudi rekord slovenskega nogometa!

Želja Arsenala, da bi se v tem poletju okrepila z napadalcem, ki bi predstavljal ogromno dodano vrednost in zapolnil vrzel, brez katere bi lahko topničarji ciljali na prvo mesto tako na Otoku kot tudi v Evropi, bi se mu lahko kmalu uresničila.

Čeprav se v zadnjih dneh plete ogromno zgodb in zapletov okrog morebitnih prihodov Benjamina Šeška, ki je že dalj časa s strani topničarjev, v to so prepričani zlasti otoški mediji, označen kot prva poletna želja angleških podprvakov, ter Viktorja Gyökeresa, ki se je zapletel tudi v spor s predsednikom trenutnega delodajalca Sportinga iz Lizbone, ni Arsenal predstavil javnosti še nobenega novinca.

Je to storil s posebnim razlogom?

Sodeč po tem, kar je danes opazil tudi novinarski guru za najbolj odmevne nogometne prestope Fabrizio Romano, pa bi lahko dal 22-letni napadalec RB Leipziga vedeti, kako bo kmalu resnično sklenjen posel in bo za rekordno odškodnino v zgodovini slovenskega nogometa prestopil k topničarjem. Kaj pa je storil mladi napadalec? Na socialnem omrežju Instagram je začel slediti Arsenalu.

Številni navijači topničarjev kot drugi deležniki na nogometni sceni so prepričani, da je to storil s posebnim razlogom in da je s tem že napovedal, kako bi se lahko poletna saga o njegovi selitvi na Otok kmalu tudi uradno končala.

Šeško na Instagramu sledi 244 uporabnikom. Med njimi so tudi štirje nogometni klubi. Njegov zdajšnji delodajalec RB Leipzig, nekdanji klub Red Bull Salzburg, Manchester City, za katerega nastopa kar nekaj nekdanjih rdečih bikov, in po novem tudi Arsenal.

Arsenal je v prejšnji sezoni v angleškem prvenstvu osvojil drugo mesto, v ligi prvakov pa se je uvrstil v polfinale. Foto: Reuters

Šeško bi tako oblekel dres angleškega velikana in poskrbel, da bi Slovenija v prihodnji sezoni v močnem angleškem prvenstvu spremljala na delu dva člana udarne Kekove enajsterice. To pa sta Jaka Bijol (Leeds United) in pa Benjamin Šeško, za katerega si Arsenal že dalj časa prizadeva, da bi ga privabil na Emirates. Bo torej vse bolj vroče poletje kmalu postreglo z epilogom Šeškove sage o najdražjem prestopu v zgodovini slovenskega nogometa?