Šeškov tekmec na koncu z živci, sledil je vroč telefonski pogovor

Čeprav pa se Londončani že nekaj časa dogovarjajo s predstavniki slovenskega napadalca Benjamina Šeška in Šveda Viktorja Gyökeresa, še vedno niso našli skupnega jezika. Da je Skandinavec pri tem že na koncu z živci, dokazuje poročanje portugalskega Recorda o tem, da naj bi pred kratkim po telefonu poklical predsednika Sportinga Federica Varandasa in mu dal vedeti, da se ne namerava vrniti v Lizbono. Počuti se izigranega, saj naj prvi mož portugalskih prvakov ne bi spoštoval dogovora.

Gyökeres, vroči strelec Sportinga, ki je zgolj v prejšnji sezoni na 52 tekmah dosegel 54 zadetkov in pomagal klubu iz Lizbone do dvojne portugalske krone, je pričakoval, da bo Sporting ugodil vsaki želji snubcev, visoki 60 milijonov evrov, ki bi se ob dodanih bonusih povišala na 70 milijonov evrov.

Viktor Gyökeres je v prejšnji sezoni blestel z zadetki in pomagal Sportingu do dvojne krone na Portugalskem. Foto: Reuters

Varandas pa meni drugače. Za 27-letnega napadalca, ki je poleg Arsenala želja tudi Juventusa, Manchester Uniteda in nekaterih savdijskih klubov, želi še bistveno več denarja. To je razkurilo Gyökeresa, ki po poročanju Recorda ne skriva želje, da bi nadaljeval kariero v severnem delu Londona. Zato je pripravljen do nadaljnjega bojkotirati Sporting, če mu ta ne omogoči želenega prestopa na Otok. Sporting sicer s pripravami na novo sezono začenja prihodnji teden.

Po Bijolu vendarle na Otok tudi Šeško?

Če bo Benjamin Šeško zapustil Leipzig, bi lahko rdeči biki z njegovo prodajo zaslužili najmanj 70 milijonov evrov, omenjajo pa se tudi višje številke. Foto: Guliverimage Ker se Arsenal (še) ni pogodil niti s predstavniki Benjamina Šeška, jabolko spora naj bi predstavljale previsoke zahteve glede plače slovenskega napadalca in vključitev odkupne klavzule v pogodbo, so navijači angleškega podprvaka že pošteno nestrpni. Pričakujejo, da se bo londonski klub to poletje okrepil do te mere, da bi lahko po dveh desetletjih končno naskakoval naslov angleškega prvaka, hkrati pa prišel daleč tudi v ligi prvakov, kjer je v nedavni sezoni blestel in izpadel šele v polfinalu po hudem boju proti poznejšemu prvaku PSG. To je bil velik uspeh za četo Mikela Artete, ki so ga med sezono pestile velike težave zaradi pogostih poškodb osrednjih napadalcev.

Tako se saga z iskanjem novega napadalca Arsenala nadaljuje. Bodo topničarji vendarle pripeljali Šeška, morda Gyökeresa, morda celo oba? Obeta se še naprej vroče poletje. Za zdaj je jasno, da bo Slovenija v angleškem prvenstvu spremljala vsaj enega udeleženca. To je Jaka Bijol, novopečeni branilec Leeds Uniteda. Povratnike med angleško elito čaka že v drugem krogu zelo zahtevno gostovanje pri Arsenalu. In še vedno je še odprta možnost, da bi se na tem srečanju pomerila reprezentančna soigralca Šeško in Bijol. To bi bil poseben praznik slovenskega nogometa na Emiratesu.