Že pred tem je napad okrepil Rus Stanislav Krapuhin, med drugimi pa je odšel 17-letni napadalec Nemanja Milojević. V minuli sezoni najboljši strelec 1. mladinske lige, ki je osemkrat igral tudi za člansko moštvo, je po novem član italijanskega Lecceja.

Nova odhoda pa so potrdili tudi pri ajdovskem Primorju. Na začetku priprav sta se od kluba poslovila Alvaro Uriarte in Leon Gomez.

Pred tem so odšli še Domagoj Babin, Josip Posavec in Tarik Čandić, novinca pa sta branilec Jon Ficko in brazilski vezist Luis Felipe Rebelo Costa Para.

Wirtz po prestopu poudaril svojo ambicioznost

Angleški nogometni prvak Liverpool je v petek uradno potrdil prestop Floriana Wirtza iz Bayerja Leverkusna. Ta je postal najdražji nakup v zgodovini kluba z Anfielda. Kot je povedal mladi Nemec, verjame, da je Liverpool pravi klub za napredek in uspehe.

Liverpool je za 22-letnega Wirtza, ki je podpisal petletno pogodbo, odštel 117 milijonov evrov, kar je rekord kluba, z dodatki pa lahko vsota naraste na 135,7 milijona, kar bi pomenilo britanski rekord.

Foto: Guliverimage

Preseglo bi namreč znesek, ki ga je Chelsea leta 2023 plačal Brightonu za Moisesa Caiceda. Tudi njegova osnovna odškodnina je znašala 117 milijonov evrov, narasla pa je na 134,5 milijona. Britanski BBC sicer kot za zdaj najdražji britanski navaja Chelseajev nakup Enza Fernandeza za 125 milijonov evrov.

"Ne prihajam le za to, da bi se zabaval, ampak hočem nekaj doseči in navijačem dati, kar si zaslužijo," je v pogovoru za spletno stran Liverpoola povedal Wirtz.

Še vedno mladi nemški zvezdnik je od 17. leta stalnica na najvišji ravni nogometa. Z Bayerjem je pod vodstvom Xabija Alonsa v sezoni 2023/24 postal nemški prvak in prekinil vladavino Bayerna iz Münchna. Zadnjo sezono so farmacevti končali na drugem mestu.

Foto: Guliverimage

Kljub mladosti je Wirtz doslej zbral 31 nastopov za nemško reprezentanco, podpisal pa se je pod sedem zadetkov. Dva od teh je dosegel tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, medtem ko je moral SP 2022 izpustiti zaradi strgane križne vezi. Leta 2021 je bil z nemško reprezentanco do 21 let tudi evropski prvak, v finalu v ljubljanskih Stožicah je bila Nemčija boljša od Portugalske.

Wirtz je doslej v članski konkurenci za Bayer odigral 197 tekem in se podpisal pod 57 golov ter 64 podaj. V minuli sezoni je na 45 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 16 golov in podelil še 15 asistenc.

"Seveda si želim nadaljevati v takšnem ritmu. Vsako leto bi si želel osvojiti vse, kar se da. Najprej pa moramo opraviti svoje delo. V minuli sezoni je klub osvojil naslov angleškega prvaka, moj cilj je, da to ponovi, v ligi prvakov pa pride še dlje. Res sem zelo ambiciozen," je povedal Wirtz.

"Želim si osebno napredovati in tudi fizično, ker menim, da vsi vedo, da so igralci Liverpoola pravi stroji - res močni in res fizično odlični," je dodal Nemec, za katerega so se zanimali tudi Manchester City, Bayern in Real Madrid.

Wirtz je Liverpoolova druga poletna okrepitev, pred tem so rdeči pripeljali njegovega soigralca iz Leverkusna Jeremieja Frimponga, julija pa se bo klubu pridružil še vratar Valencie Giorgi Mamardašvilli. Pred vrati je tudi prestop Miloša Kerkeza iz Bournemoutha, tako da bo Liverpool po njegovem prestopu že presegel 200 milijonov funtov (234 milijonov evrov) za poletne prestope.

Nekaj denarja so Liverpoolčani dobili z odhodoma Trent Alexander-Arnolda in Caoimhina Kelleherja, še nekaj igralcev pa je v "izložbi", na primer Darwin Nunez, Harvey Elliott, Federico Chiesa in mogoče tudi Andy Robertson, ki si ga želi Atletico Madrid Jana Oblaka.

