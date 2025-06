Josip Iličić v Kopru, Portugalec in Olimpija vsak svojo pot

Slovenski prvoligaši se že pripravljajo na novo sezono in še naprej kadrujejo. Josip Iličić je po pisanju Primorskih novic podpisal enoletno pogodbo s Koprom, Jorge Silva in Olimpija pa se odpravljata vsak svojo pot.

S spremenjenim kadrom bo v novo sezono šel tudi Koper, ki bo tako kot Olimpija, Celje in Maribor igral v evropskih tekmovanjih.

Koprčani so danes prek družbenih omrežij sporočili, da v novi sezoni ne bodo računali še na trojico igralcev, in sicer Di Matea Lovrića, Gabriela Groznico in Nikolo Krajinovića. Že pred tem so se poslovili od Denisa Popovića.

Ekipa, ki jo vodi Slaviša Stojanović, je za zdaj kader okrepila z branilcem Charlesom Divialle-Corbierom. Primorske novice pa so poročale, da je enoletno pogodbo s Koprčani podpisal tudi 37-letni Josip Iličić, za katerim je bogata kariera, nazadnje je igral za Maribor.

Silva odhaja iz Ljubljane

Desni bočni branilec Silva, ki mu je potekla pogodba, se je k Olimpiji preselil pred dvema letoma, zeleno-beli dres pa si je nato oblekel na 94 tekmah. Trem zadetkom je dodal 15 asistenc. Pri tem je s klubom osvojil naslov državnega prvaka in dvakrat igral v konferenčni ligi, so zeleno-beli zapisali na družbenem omrežju.

Olimpija, ki se že pripravljal pod vodstvom novega trenerja, Portugalca Jorgeja Simaa, je pred dnevi naznanila štiri okrepitve, in sicer Jošta Urbančiča, Dimitarja Mitrovskega, Veljka Jelenkovića in Jana Gorenca.

Franko Kovačević okrepil celjski napad

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je predstavil novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo celjski dres do 30. junija 2028 nosil 25-letni napadalec Franko Kovačević.

Kovačević je v Sloveniji že igral, in sicer je v dresu Domžal v sezoni 2022/23 nastopil na 36 tekmah in dosegel 16 zadetkov. Iz Domžal ga je pot peljala v nemški Wehen Wiesbaden, kot posojeni nogometaš tega nemškega kluba pa je sezono 2024/25 preživel v Južni Koreji pri Gangwonu.

Hrvat, ki se znajde tudi na krilnem položaju, je sicer otrok Križevcev, so zapisali Celjani in dodali, da je v mlajših selekcijah nastopal še za Varaždin, Bijelovar in Rijeko, ki jo je nato zamenjal za drugo ekipo Hajduka.

Za obe - prvo in drugo - ekipi splitskega ponosa je skupno nastopil na 24 obračunih, naslednja postaja pa je bil nemški Hoffenheim. Po vmesnem dokazovanju v Cincinnatiju v severnoameriški ligi MLS je sledila še posoja k Pafosu, ki je bil tudi zadnja postaja pred prihodom v Domžale.

Celjani so pred tem pripeljali tudi Gašperja Vodeba, po izteku pogodb pa so se poslovili Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras in Edmilson.

Como pripeljal Martina Baturino

Italijanski nogometni prvoligaš Como je v svoje vrste zvabil mladega hrvaškega nogometaša Martina Baturino. Dvaindvajsetletnik se bo Comu pridružil 1. julija, v minuli sezoni je bil član zagrebškega Dinama, z italijanskim klubom pa je podpisal pogodbo do leta 2030, je klub zapisal na svoji spletni stani. Baturina je večino časa v mladinskih selekcijah preživel pri zagrebškemu Dinamu, za prvo moštvo kluba iz hrvaške prestolnice pa je od leta 2021 naprej zbral 165 nastopov, v katerih je dosegel 22 golov. Ob tem je osvojil štiri naslove državnega prvaka, in po dva hrvaška pokala in superpokala.

Martin Baturina je novi član Coma. Foto: Guliverimage

Tudi v evropskih tekmovanjih je ofenzivni vezist že zbral 38 nastopov in dosegel tri gole. V minuli sezoni je za Dinamo prispeval štiri gole in deset podaj v hrvaški ligi.

"Martin je izjemno kakovostne igralec. Je inteligenten z žogo, močan v dvobojih in ima osebnost, da v ključnih trenutkih poskrbi, da se stvari zgodijo. Ustreza tipu nogometa, ki ga tukaj gradimo," je dejal trener Coma, Cesc Fabregas.

Como je v lanski sezoni italijanskega prvenstva končal na desetem mestu. Po poročanju spletne strani Transfermarkt naj bi prestop Baturine znašal 17 milijonov evrov.

Martinov starejši brat Roko Baturina, trenutno član španske Malage, je v preteklosti igral tudi v Sloveniji za Bravo in Maribor. Mlajši brat Marin je prav tako znanec slovenskih zelenic, trenutno je član Brava.