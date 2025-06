Igor Tudor na klopi Juventusa do leta 2027

Hrvat Igor Tudor bo italijanskega nogometnega velikana Juventus vodil do leta 2027. Sedeminštiridesetletni Dalmatinec, ki je pred Juventusom v Italiji treniral tudi Udinese, Verono in Lazio, v Grčiji Paok Solun, v Turčiji Galatasaray in Karabükspor, v Franciji Marseille, v domovini pa Hajduk, je danes podpisal pogodbo s 36-kratnimi prvaki Italije do 2027 z možnostjo podaljšanja za leto dni.